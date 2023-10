Lokalkritik im XO Grill: Knusprig-fettig-käsig-geil!

Den Jungs von XO Grill wird zu Recht nachgesagt, dass sie die besten Burger der Stadt machen. Jetzt endlich auch im Siebenten.

Künstlerisch hat man sich schon ein bisschen ausgetobt im neuen XO Grill, an Wand und Decke Engerl, Kühe und ein Spruch: „God is a Milchkuh“. Kein Platz für Zweifel also, man befindet sich hier im Himmel. Im Fleisch-Himmel. Gemütlich ist’s da (noch) nicht, die Akustik ist immerhin so, dass man mitbekommt, wie Benjamin Hofer – mit Robert Weishuber Mastermind hinter dem Konzept – ein paar Youngsters am Nebentisch erklärt, warum alte Kühe das beste Fleisch hergeben.