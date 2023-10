In den vergangenen Tagen hat es in ganz Deutschland mehrere Bombendrohungen gegeben.

In Erfurt - der Hauptstadt des deutschen Bundeslandes Thüringen - ist wegen einer Bombendrohung das Rathaus abgesperrt worden. Am Freitagmorgen war ein Spürhund im Einsatz, um das Gebäude abzusuchen, wie eine Sprecherin der Erfurter Polizei sagte. Die Drohung sei per E-Mail eingegangen, ob es ein politisches Motiv gibt, wollte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Mitarbeitende seien gebeten worden, das Gebäude zu verlassen, oder zu Hause zu bleiben.

Den Angaben nach waren von der Sperrung teilweise auch Bereiche um das Rathaus betroffen - etwa eine Bankfiliale. Außerdem wurden nach Bombendrohungen vier Schulen in Baden-Württemberg geräumt.

Seit Freitag werden in ganz Deutschland Bombendrohungen bekannt, besonders im Fokus sind Schulen. Die Urheber sind unbekannt, die Hintergründe unklar. In einigen Fällen wurden in den Schreiben Bezüge zur islamistischen Hamas sowie zum Gaza-Krieg hergestellt, aber auch der Ukraine-Konflikt war Thema. (APA/dpa)