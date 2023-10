Es gibt dafür zwei gute Beispiele. Sie verdeutlichen, dass es immer darum geht, Chancen zu erkennen und sie in aller Entschlossenheit umzusetzen – auch wenn die Branche entgegengesetzter Meinung ist.

Um welche Immobilien handelt es sich dabei?

CORUM Origin erwarb 2015 ein 48.000 m² großes Bürogebäude in Frankfurt, was am Markt eine gewisse Skepsis hervorrief. Zum einen hatte der Mieter, die Deutsche Bank, gerade einen massiven Verlust infolge der griechischen Finanzkrise erlitten. Zum anderen machte das Gebäude zu diesem Zeitpunkt 15,8 % des Vermögens unseres Fonds aus (versus 3,6 % Ende 2021). Der Kauf erschien also riskant.

Aber CORUM sah das differenzierter?

Ja. Die Ankaufsrendite und die gründliche Prüfung des Dossiers hatten uns überzeugt: Die Aufwertungsmöglichkeiten, welche die größte deutsche Bank bot, ließen uns eine echte Chance sehen. Tatsächlich brachte das Gebäude während seiner Haltedauer rund 43 Mio. Euro an Mieteinnahmen für unsere Investor*innen ein.

Warum haben Sie die Immobilie 2022 verkauft?

Es war absehbar, dass die Deutsche Bank ihren Mietvertrag nicht verlängern würde. So begannen wir zwei Jahre im Vorhinein mit der Vorbereitung des Wiederverkaufs. CORUM entschied sich für einen untypischen Weg: Wir boten die Immobilie einem auf Rechenzentren spezialisierten Investor an und orchestrierten einen Wettbewerb zwischen mehreren Betreibern. Schließlich erhielt einer der größten Anbieter dieser Branche in den USA den Zuschlag. Der Bruttogewinn von fast 24 Mio. Euro entsprach rund 35 % des Kaufpreises. Das ist der höchste je erzielte Gewinn aus dem Verkauf einer Immobilie für CORUM und ein wunderbares Beispiel für unsere Vorgehensweise abseits ausgetretener Pfade.

Im zweiten Beispiel verlief der Prozess anders?

Dieser Verkauf war nicht geplant, denn wir hatten stabile Mieter, die langfristig an die Immobilie gebunden waren. Ein finnischer Immobilienkonzern kam jedoch mit einem Angebot auf uns zu und war bereit, zum Höchstpreis zu kaufen. Wir nahmen die Gelegenheit wahr, denn unsere Experten waren überzeugt, mit diesem Angebot die maximale Wertschöpfung zu erzielen. Auch so kann die opportunistische Vorgehensweise von CORUM aussehen, die das Erreichen unserer Performanceziele (6% bzw. 5%) ermöglicht.

In Teil 7 dieser Serie, am Dienstag, dem 31. Oktober, sprechen wir über unser Engagement in Großbritannien. Weitere Informationen zum Thema: corum-investments.at