Nachhaltige Power für Unternehmen

Diesen Sommer wurde im steirischen Gleinz ein Solarpark für den Industriepartner Lenzing in Betrieb genommen. Der Fokus liegt auf sauberer Energie und nachhaltiger Biodiversität. (c) Enery

Enery Industry Partnerships machen den Umstieg auf erneuerbare Energie für die Industrie im CEE-Raum einfach: Mit maßgeschneiderten Modellen können Betriebe effektiv CO2 reduzieren und sich langfristig stabile Energiekosten sichern.

Die Klimakrise ist präsenter denn je. Immer länger anhaltende Dürreperioden mit flächendeckenden Waldbränden, verheerende Unwetter mit Dauerstarkregen sowie sommerliche Temperaturen bis weit in den Herbst hinein lassen auch immer mehr europäische Unternehmen umdenken. Sie fokussieren sich verstärkt auf Nachhaltigkeit und trachten insbesondere danach, ihren CO 2 -Ausstoß entscheidend zu verringern. Dafür sind innovative Lösungen gefragter denn je.

Enery Industry Partnership

Vorreiter auf dem Gebiet solch zukunftsweisender Lösungen ist Enery: Als führender Entwickler, Besitzer und Betreiber von erneuerbaren Energiesystemen in Mittel- und Osteuropa (CEE) bietet Österreichs Grünstromerzeuger im Rahmen seiner Enery Industry Partnerships (EIPs) individuelle Energielösungen für Unternehmen und Industriebetriebe an. Diese werden speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten – mit individuellem Umfang und Preis der gelieferten Energie sowie der Laufzeit und der Lieferart.

„Wir unterstützen die Industrie im gesamten CEE-Raum dabei, international wettbewerbsfähig zu bleiben und den Turnaround in der Energiewende zu meistern“, so Cristian Codrea, Head of Enery Industry Partnerships. Enery kann im Rahmen der EIP unterschiedliche Modelle anbieten: Individuelle Stromlieferverträge (Power Purchase Agreements) sowie Offsite-Contracting und Onsite-Contracting für die Produktion und Lieferung von Ökostrom; zugeschnitten auf die verfügbaren Standorte, Flächen sowie auf individuelle Geschäftsanforderungen. Enery übernimmt dabei Planung, Finanzierung und Betrieb der Energieanlagen am Gelände eines Industriebetriebes oder auf externen Freiflächen und liefert so sauberen Strom zum Fixpreis direkt an den Kunden.

Cristian Codrea, Head of Enery Industry Partner­ships: „Wir unterstützen die Industrie im CEE-Raum dabei, international wettbewerbsfähig zu bleiben und den Turnaround in der Energiewende zu meistern.“ (c) Enery

Diese Modelle bieten Unternehmen somit die Möglichkeit, erneuerbare Energie ohne Anfangsinvestitionen zu nutzen. Jede Partnerschaft ist daher eine klare Win-win-Situation: Der Energieproduzent sichert sich einen verlässlichen Abnehmer für seinen sauberen Strom, während der Kunde sich dauerhaft stabile, ­attraktive Strompreise sichert und dabei seine CO 2 -Emissionen reduziert.

Physische PPAs

Eines jener Unternehmen, das von einer derartigen Partnerschaft mit Enery profitiert, ist die Lenzing AG. Der führende Produzent von biologisch abbaubaren, holzbasierten Spezialfasern für die globale Textil- und Vliesstoffindustrie konnte sich mittels Power Purchase Agreement (PPA) langfristig günstigen und sicheren Grünstrom von Enery sichern. „Wir freuen uns sehr, einen der ersten langfristigen Stromlieferverträge mit einem führenden österreichischen Industrieunternehmen abgeschlossen zu haben“, so Enerys CEO Richard König und COO Lukas Nemec. Die Partnerschaft zwischen Enery und Lenzing basiert auf einem sogenannten physischen PPA. Dabei wird ein Unternehmen zu einem festen Preis und Volumen direkt vom Erzeuger mit Grünstrom versorgt. In Phasen, in denen die produzierte Strommenge höher ist als der Bedarf des Kunden, wird der Überschuss zum Marktpreis verkauft. Sollte im umgekehrten Fall der Bedarf einmal die Kapazitäten übersteigen, erwirbt das Unternehmen zum Marktpreis zusätzlichen Strom vom Netz. Enery bietet klar strukturierte und transparente physische PPAs, die sämtlichen lokal geltenden Stromnetzvorschriften entsprechen. Für jede Megawattstunde (MWh) gelieferter Energie gibt es einen Herkunftsnachweis, soweit auf dem jeweiligen Markt verfügbar. Physische PPAs sind zudem ein Instrument, um die heimischen Klimaziele zu erreichen, da Kraftwerke unabhängig vom Erneuerbare-Energien-Gesetz finanziert und errichtet werden können.

Enery Energiekonferenz

Um über Energiewende und Nachhaltigkeit in Unternehmen zu diskutieren, lädt Enery Entscheidungsträger:innen aus der Industrie am 22. November 2023 um 10 Uhr ins Wiener „Die Presse“-Studio zur 1. Enery Energiekonferenz. Die Teilnahme beinhaltet Fachvorträge von ausgewiesenen Branchenexperten: Als Keynote-Speaker wird Wolfgang Anzengruber, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Verbund AG, ebenso wie Judith Obermayr-Schreiber (GF Ausschuss für Ressourcen, Energie und Ökologie der IV) und Joseph Kitzweger (Director Sustainable Development, Holcim Austria) darlegen, wie Industrie und Energieproduzenten gemeinsam die Energiewende vorantreiben und eine starke Achse im Kampf gegen den Klimawandel bilden können. In Diskussionen kann man sich über die Bedeutung und Umsetzung von maßgeschneiderten Stromliefermodellen informieren – und wie das eigene Unternehmen davon profitieren kann.

Melden Sie sich zur kostenfreien Enery Energiekonferenz an, und werden Sie Teil der industriellen Energiewende! enery.energy/energiekonferenz