Sehnsucht nach tiefer Entspannung

In der Sauna entspannen und neue Kraft schöpfen und im Thermalwasser die Sorgen verdampfen lassen.

Eine winterliche Auszeit im dampfenden Thermalwasser, verführerische Kulinarik und festliche Adventausstellungen in der Erlebnisregion Thermen- & Vulkanland – Dein Sehnsuchtsland genießen.

Das Thermen- & Vulkanland Steiermark lädt mit seinen sechs Thermen zum Erholen ein. Das Thermalwasser entspannt die Muskulatur und lässt die Sorgen verdampfen. Und wenn es draußen richtig kalt ist, dann ist es Zeit in der Sauna zu schwitzen und neue Kraft zu schöpfen.

Wer Sehnsucht nach inspirierender Bewegung in der Natur hat, kann sich von der Weite der sanften Hügel, der Idylle der Murauen und Weingärten verzaubern lassen. Ob beim Radeln oder Wandern, die Temperaturen sind in den Wintermonaten im Thermen- & Vulkanland mild. Dem Genuss auf der Spur ist man entlang der „Vulkanland Route 66 – der

Straße der Lebenslust“: Zotter Schokoladen, Gölles Manufaktur oder Vulcano Schinkenwelt sind nur einige der Erlebnismanufakturen. Herzhafte Gerichte aus Kürbis, Kren sowie Wildspezialitäten befinden sich auf den Speisekarten der Gastgeber:innen. Mit edlem Wein werden die Gaumen der Gäste verwöhnt. Und die historischen Städte Bad Radkersburg und Fürstenfeld laden zum Flanieren durch die romantischen Gassen ein.Der Duft von Zimt und Nelken liegt in der Luft. Bummeln über den traditionellen Adventmarkt „Advent wia’s früher wor“ in Bad Gleichenberg oder in den Schlössern Burgau und Kornberg nach Kunsthandwerk stöbern und die Vorfreude auf Weihnachten ausleben lassen. Das Thermen- & Vulkanland – Dein Sehnsuchtsland ist einfach zu schön, um nicht da zu sein.

Information (c) TV Thermen- & Vulkanland/Tom Lamm Winterzeit ist Thermenzeit Das Thermen- & Vulkanland Steiermark lädt mit seinen sechs Thermen (Parktherme Bad Radkersburg, Therme der Ruhe Bad Gleichenberg, Thermenresort Loipersdorf, Rogner Bad Blumau, Heiltherme Bad Waltersdorf und H2O Hotel-Therme-Resort) zum Erholen ein. Das Thermalwasser, wohlig und warm, verwöhnt die Seele und lässt die Sorgen verdampfen. Wissenschaftlich belegt ist, dass das heilkräftige mineralstoffreiche Thermalwasser eine besonders stressabbauende Wirkung aufweist und damit eine wunderbare Energiequelle für Körper und Geist ist. Ruhesuchende und Seelenbaumler stärken ihr Immunsystem und steigern ihr Wohlbefinden. Bei den kalten Temperaturen lässt sich neue Kraft am besten in der Sauna schöpfen. Das Saunieren entspannt die Muskulatur, reinigt den Körper und regt die Produktion der Glückshormone an. Als mildere Variante zur Sauna bezeichnet man das Dampfbad, das wie eine Inhalation wirkt und tief durchatmen lässt. Der Winter im Thermen- & Vulkanland ist einfach zu schön, um nicht da zu sein.