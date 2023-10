Steiermark: Von der Ernte zum Genuss

(c) Steiermark Tourismus/Tom Lamm

Eine besondere Zeit in der Steiermark: Der farbenfrohe Herbst umrahmt von kulinarischen Köstlichkeiten.

Ein wahrer Geheimtipp, denn im Herbst ist Erntezeit in der Steiermark. Da öffnen die Gastgeber ihre Hof-, Keller- und Stalltüren und laden zum Miterleben ein.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Schätze der Natur: von der Weinlese und Erntedankfesten im Süden bis zur regionalen Kulinarik beim Almabtrieb im Norden. Ob man lieber saftige Almen und Weinberge erwandert, entlang von Obstgärten und Flüssen radelt, das Kulturerbe bestaunt oder im wohltuenden Thermalwasser entspannt – der Herbst garantiert Augenblicke mit auserlesenem Genuss.

Nur die besten Mahlzeiten

Die hohe Qualität der steirischen Produkte macht den Herbst auch kulinarisch farbenfroh. Denn während Käferbohnen und Kürbisse reifen, stecken die Steirerinnen und Steirer mitten in der Weinlese. Es wird gekocht, gegärt, gegessen – so ist man hautnah am kulinarischen Geschehen dabei.

Die kleinstrukturierten Buschenschänken im Süden und Almhütten im Norden sorgen für authentische (Geschmacks-)Erlebnisse, während in traditionellen und innovativen Restaurants groß aufgetischt wird.

Von oberster Priorität: die Regionalität der Produkte. Denn warum auch Lebensmittel von weit herholen, wenn der kulinarische Hochgenuss direkt vor der eigenen Haustüre wächst? So greifen Landwirte und Gastwirte Hand in Hand, um den Herbstgästen nur das Allerbeste der heimischen Kochkunst zu bieten. Zeitgleich sorgen prämierte Winzerinnen und Winzer für den zu Recht so berühmten steirischen Wein.

Information (c) Steiermark Tourismus/Harry Schiffer Der Herbst in der Steiermark ist eine zauberhafte Zeit, die Naturfreunde und Erholungssuchende gleichermaßen begeistert. Die Region verwandelt sich in ein farbenfrohes Spektakel, wenn die Blätter der Bäume in warmen Rottönen, leuchtendem Gelb und satten Grüntönen erstrahlen. Die zahlreichen Wander- und Radwege laden zu ausgedehnten Touren durch die beeindruckende Landschaft ein. Der Nationalpark Gesäuse und die Murauen sind ideale Orte, um die Vielfalt der heimischen Flora und Fauna zu entdecken. Ebenso lässt es sich entspannt durch die Weingärten streifen, in der Oststeiermark die Ernte erleben oder im Norden Almhütten erwandern. Der Herbst verspricht in der Steiermark Erholung, Naturerlebnis und kulinarische Genüsse. Die Erntezeit bringt frische Kürbisse, Äpfel und Pilze hervor, die in den regionalen Gerichten eine wichtige Rolle spielen. Probieren Sie unbedingt das berühmte Kürbiskernöl und die steirischen Weine. In jedem Fall ist der Herbst ein perfekter Anlass für einen entspannten Urlaub im Grünen Herz Österreichs. Mehr über den Herbst in der Steiermark erfahren Sie bei der „Presse“-SCHAU, welche von 10. bis 12. November 2023 in der Marx Halle Wien stattfindet.