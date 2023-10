Akwaba Afrika wird zehn Jahre – feiern Sie mit!

(c) Beigestellt

„Akwaba“ bedeutet in den Akan-Sprachen Westafrikas „Willkommen“ und repräsentiert die typisch afrikanische Gastfreundschaft. Als Reiseveranstalter möchte Akwaba Afrika diese Kultur und das Gefühl, Gast sein zu dürfen, weitertragen, und so ist der Name auch Programm.

Das nachhaltig zertifizierte Reiseunternehmen bietet individuelle Aktiv-, Abenteuer-, Kultur- und Naturreisen an. Dabei ist das Unternehmen stets bestrebt im Sinne des verantwortungsbewussten Tourismus, negative Aspekte zu minimieren und Positives zu stärken. So werden zum Beispiel nur einheimische Reiseleiter beschäftigt und sämtliche CO2-Emissionen kompensiert. Nach der Philosophie von Akwaba Afrika ist jeder Gast einzigartig und verdient nicht nur eine umfassende Beratung, sondern auch eine Reise, die genau auf seine Bedürfnisse angepasst ist. Dabei ist die Begeisterung des Teams spürbar. Wer sich selbst von der Qualität, Leidenschaft und dem Ideenreichtum der Afrika-Experten überzeugen will, kann auf der „Die Presse“-SCHAU die Gründer David Heidler und Johannes Soeder persönlich kennenlernen.