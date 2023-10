Vom Strand ins Eis

(c) Beigestellt

Die Scenic Group, zu der Scenic Luxury Cruises & Tours und Emerald Cruises gehören, bietet heute preisgekrönte All-inclusive-Reisen, darunter Fluss- und Hochseekreuzfahrten. 2019 stellte Scenic mit der Scenic Eclipse ein Ultra-Luxus-Schiff für bis zu 228 Gäste vor. Die zweite Yacht, Scenic Eclipse II, erkundet seit Frühjahr 2023 die Weltmeere.

Emerald Cruises bietet ein vielfältiges Angebot an Fluss- und Jachtkreuzfahrten auf drei Kontinenten. Emerald Azzurra, das erste Hochseeschiff der Reederei, ist eine luxuriöse Jacht mit 100 Gästen, die das Mittelmeer und die Adria, das Rote Meer und den Nahen Osten, den Atlantik, Mittelamerika und die Karibik befährt. Emerald Sakara, die zweite Luxusjacht der Reederei, stach diesen Sommer in See. Beide Jachten werden im Jahr 2024 in der Karibik ihren Heimathafen haben. Die Marke bietet moderne und innovativ gestaltete Schiffe, herausragenden Service und ein unglaublich umfassendes Preiskonzept.

Mehr Informationen zu unseren einzigartigen Hochseekreuzfahrten finden Sie online und bei der „Presse“-SCHAU, welche von 10. bis 12. November 2023 in der Marx Halle Wien stattfindet.