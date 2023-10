Böse Überraschung für Susan Hodgson aus Atlanta. Sie kommt aus dem Urlaub zurück und findet anstelle des Familienhauses nur mehr Bauschutt vor. Die Abrissfirma hat sich offenbar in der Adresse geirrt.

So stellt man sich das Ende des Urlaubs wohl nicht vor. Susan Hodgson aus Atlanta ist gerade in San Francisco auf Urlaub, als sie ein Anruf ihrer Nachbarin ereilt. „Lässt du gerade dein Haus abreißen?“ Nein, antwortet Hodgson. „Nun, hier drüben ist aber jemand, der das Haus niederreißt.“

Tatsächlich ist vom Haus, das seit Jahrzehnten im Besitz der Familie ist, nur mehr Schutt übrig. Es sei zwar seit einigen Jahren leer gestanden, Susan Hodgson lebt in der Nähe, doch die Familie hatte zuvor jahrelang darin gelebt und es in bester Verfassung belassen: „Das Gras ist gemäht, der Hof ist sauber, die Steuern sind gezahlt. Ich dachte, alles sei in Ordnung.“

Hodgson schickte ihren Schwager, er solle sich ein Bild von der Lage machen. So hätten die Arbeiter erst festgestellt, dass sie sich in der Adresse geirrt - und das falsche Haus abgerissen haben.

Sie selbst brach ihren Urlaub ab und kehrte nach Atlanta zurück. Doch an wen sollte sie sich wenden? Die Amerikanerin suchte auf Google nach: „Was tun, wenn jemand Ihr Haus abreißt?

Antworten oder eine Entschuldigung von der Baufirma habe sie bisher nicht bekommen. Nach wie vor sei ihr nicht klar, wie das passieren konnte. Gegenüber der „Washington Post“ sagt sie: „Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ich bin am Boden zerstört. Ich bin traurig. Ich fühle mich verloren, aber ich noch mehr bin ich verwirrt.“ (bsch)

