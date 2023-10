Der Nahostkrieg polarisiert die EU-Staaten

Für Palästina oder für Israel? Die Gewalteskalation teilt Staats- und Regierungschefs ebenso wie EU-Beamte und Brüsseler Korrespondenten in zwei Lager.

Fünf Stunden brüteten die Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstagabend über der Frage, welche Haltung sie gegenüber der rasanten Eskalation des Krieges zwischen der radikalislamischen palästinensischen Terrormiliz Hamas und dem Staat Israel einnehmen sollen. Die Chose war so heikel, dass die 27 Chefs nicht nur, wie seit Jahren fast durchwegs üblich, ihre Mobiltelefone nicht in den Sitzungssaal mitnehmen durften, sondern Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, ihnen laut dem Nachrichtenmagazin „Politico“ auch das Verfassen handschriftlicher Notizen untersagte.

Heraus kam dabei ein ausgewogener Text, in dem jedes Wort Gewicht hat. Der Europäische Rat bekräftige, „dass er die Hamas und ihre brutalen und willkürlichen Angriffe in ganz Israel auf das Schärfste verurteilt“, und bezeichnet die Benutzung von Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde durch die Hamas als „besonders verwerfliche Gräueltat“. Die 27 Chefs betonen „nachdrücklich, dass Israel das Recht hat, sich im Einklang mit dem Völkerrecht und dem humanitären Völkerrecht zu verteidigen“. Die Hamas müsse „alle Geiseln ohne Vorbedingungen unverzüglich“ freilassen. Zur Erinnerung: Nach aktuellen Angaben der israelischen Streitkräfte waren per Donnerstag 224 Menschen, die von der Hamas aus Israel verschleppt worden waren, im Gazastreifen in Geiselhaft: Frauen, Männer, Greisinnen, Kleinkinder, Säuglinge.

Allerdings unterstreichen die EU-Chefs auch, „wie wichtig es ist, im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht jederzeit den Schutz aller Zivilpersonen sicherzustellen“. Sie fordern „kontinuierlichen, raschen, sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe“ im Gazastreifen. Zu diesem Zweck sollten „alle erforderlichen Maßnahmen“ ergriffen werden, „einschließlich humanitärer Korridore und Pausen zu humanitären Zwecken“. An dieser Stelle hatte es bei den Beratungen besonders lang gehakt. Der spanische Ministerpräsident, Pedro Sánchez, hatte auf einen Waffenstillstand gedrängt – war damit aber ziemlich allein geblieben.

Sánchez will Friedenskonferenz

Sánchez erzielte allerdings einen Teilerfolg. Auf sein Beharren findet sich in den zitierten Schlussfolgerungen der Passus, wonach der Europäische Rat sich „für die baldige Ausrichtung einer internationalen Friedenskonferenz“ ausspricht. „Das ist nicht wirklich die Friedenskonferenz von Sánchez“, erklärte ein EU-Diplomat gegenüber der „Presse“. „Die große Mehrheit findet, dass die einzige Lösung auf lange Frist der Friedensprozess ist, und sie haben beschlossen, dass die EU aktiver werden muss, um diesen Prozess wieder aufzunehmen.“ Doch wer ist hier „die EU“? Charles Michel, der außenpolitische umtriebige Präsident des Europäischen Rates? Josep Borrell, der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik? Der spanische Ratsvorsitz? „In diese Details sind sie nicht gegangen. Das hätte noch zwei Stunden Debatte gebraucht.“ Man beginne nun jedenfalls die Arbeit daran in den Institutionen.

»Ab einem bestimmten Moment müssen die Menschen miteinander sprechen. Da kann Europa eine Rolle spielen.« Alexander de Croo Ministerpräsident Belgien

Wie zielgerichtet diese diplomatische Arbeit vonstatten gehen wird, ist aber fraglich. Denn es zeigt sich immer deutlicher, dass die Nahostfrage die Europäer so stark polarisiert, wie es bestenfalls vor einem Jahrzehnt die Eurokrise getan hat. In einem Lager sind jene Staaten, die erstens entweder nie große jüdische Gemeinden hatten und somit auch keine direkte Erfahrung mit der Shoa oder die – wie im Fall von Spanien und Portugal – diese im Jahr 1492 aus dem Land vertrieben hatten. Zweitens blieb dieser Gruppe das Trauma der beide Weltkriege erspart. Das erklärt, wieso Irland derart nachdrücklich die palästinensische Sache vertritt. Hier spielt auch mit, dass es zwischen irischen und palästinensischen Befreiungs- beziehungsweise Terrororganisationen seit den 1960er-Jahren enge Kooperation gab, vor allem beim Waffenschmuggel. Im anderen Lager, nämlich fest auf der Seite Israels, stehen aus genau entgegengesetzten Gründen Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechien und Polen.

Diese weltanschauliche Spaltung hat mittlerweile auch den Brüsseler Beamtenapparat erfasst. Vor einer Woche kritisierten mehr als 800 Eurokraten die ihrer Ansicht nach zu proisraelische Politik von Ursula von der Leyen, der Präsidentin der Europäischen Kommission. Und selbst das Korps der Brüsseler Korrespondenten bleibt von dieser Polarisierung nicht verschont, wie man an den Fragen irischer und spanischer Journalisten bei Pressekonferenzen erkennen kann, die sehr oft direkt an Anschuldigungen gegen Israel anknüpfen.