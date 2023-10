32-Stunden-Woche? Ja, aber nicht bei uns, sagt die Gewerkschaft

In einem internen Brief an ÖGB-Chef Wolfgang Katzian fordern die ÖGB-Betriebsräte eine Verkürzung der Arbeitszeit innerhalb der Gewerkschaft – andernfalls hätte man ein „Glaubwürdigkeitsproblem“. In der Gewerkschaft zögert man.

Runter mit der Arbeitszeit – so lautet neben der Forderung nach höheren Löhnen eines der zentralen gewerkschaftlichen Anliegen bei den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen. „Wir werden das selbstverständlich vorantreiben, seriös diskutieren und durchsetzen“, gab ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian im Sommer beim ÖGB-Bundeskongress die Marschroute vor. Und mit SPÖ-Chef Andreas Babler weiß er dabei einen engen Verbündeten an seiner Seite. Ebenso wie Katzian lässt der neue SPÖ-Vorsitzende kaum eine Möglichkeit aus, die 32-Stunden-Woche zu propagieren – zwar nicht von heute auf morgen, aber schrittweise in den nächsten Jahren.

Wer aber meint, die Gewerkschaften würden mit ihrer Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung selbst vorangehen, irrt. Man werde eine 32-Stunden-Woche nicht als Erster umsetzen, so Katzian Mitte September im „ORF-Report“. Dies würde in der Bevölkerung zu Vorwürfen führen, die Gewerkschafter würden „es sich richten“ – auf Kosten der rund 1,2 Millionen Beitragszahler. Sollte der hauseigene Betriebsrat aber ­eine Arbeitszeitverkürzung beim ÖGB fordern, dann könne man darüber reden, so der oberste Gewerkschafter damals. Nun scheint es so weit zu sein.

Zunehmendes „Glaubwürdigkeitsproblem“

Ein an Katzian adressierter Brief, der von mehr als 40 Betriebsrätinnen und Betriebsräten unterzeichnet wurde und der „Presse“ ­vorliegt, fordert eine „längst überfällige Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit“ innerhalb der Gewerkschaften. Man unterstütze die gewerkschaftlichen Forderungen nach einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung und verlange eine solche auch für die rund 1800 ÖGB-Bediensteten.