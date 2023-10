Vicky Leandros: Diese Stimme kann (fast) alles

Vicky Leandros, für die der deutsche Schlager stets zu eng war, entzückte im Wiener Konzerthaus bei ihrem ersten Abschiedskonzert mit Liedern in sechs Sprachen.

Ihr größter Schatz ist ihre Stimme. Seit über 50 Jahren lotet Vicky Leandros deren Magie aus. Sie kann hell oder dunkel klingen, strahlt aber stets eine Jugendlichkeit abseits der Jahre aus. Oft drückt sie gleich in der ersten Strophe an. Die zweite gilt dann dem Nachdenken der Protagonistin. Dabei wird die Stimme weicher, aber nie brüchig. Und doch sagte Leandros diesmal, sie habe Angst davor, den Zeitpunkt zu verpassen, wo sie mit ihrer Stimme ihr Publikum nicht mehr erreicht. Das Sprechen über ihre Abschiedstournee sorgte dafür, dass die sonst so kontrollierte, fast kühle Hamburgerin mit griechischem Migrationshintergrund tatsächlich im Konzerthaus Tränen vergoss.