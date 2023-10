Mamma mia!

Über Italien sollte man ja keine Witze machen, denn über dieses schöne Land lacht nur die Sonne. Und doch erreichte uns dieser Tage eine nicht unamüsante Meldung aus unserem Nachbarstaat.

Eine Mutter aus Pavia setzte mit einer Klage bei Gericht durch, dass ihre beiden Söhne von zu Hause ausziehen müssen. Diese sind schließlich bereits 40 und 42 Jahre alt. Wenigstens tat sich die 75-jährige Mutter wohl leicht, die Klage ihren Kindern nach Hause zuzustellen.

Es gibt dann ja doch Witze über Italiener, etwa, warum sie recht klein sind (weil die Mamma zu ihnen als Kind sagt: „Wenn du einmal groß bist, musst du arbeiten gehen.“). Aber das ist nur ein böses Klischee, denn laut der Zeitung „La Provincia Pavese“ sind die beiden Söhne sehr wohl berufstätig. Sie zahlten aber bei der Miete trotzdem nicht mit und halfen der Mamma auch nicht im Haushalt. Oder wie man im Italienischen sagt: „Was erlauben Sohn?!“

Im Italienischen gibt es für Söhne, die nicht und nicht ausziehen, ja eigene wohlklingende Namen. Etwa Mammoni, was so viel wie Muttersöhnchen bedeutet, oder auch Bamboccioni, also große Babys. In Spanien wiederum hat man einen eigenen Namen für Söhne, die auch im Erwachsenenalter noch kein eigenes Auto besitzen: Carlos.

