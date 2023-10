Warum Israel bei der Bodenoffensive zögert

Der Plan für einen großen Einmarsch in Gaza ist laut Militärs fertig, aber die Regierung wartet noch zu. Auch die Stimmung in der Bevölkerung hat sich gedreht. Doch die Bodentruppen operieren bereits im Gaza-Streifen.

Geht es nach Benjamin Netanjahu, ist die Mission klar. „Wir haben uns in diesem Krieg zwei Ziele gesetzt: die Hamas eliminieren, indem wir ihre Militär- und Regierungsfähigkeit zerstören, und alles nur Mögliche tun, um unsere Gefangenen nach Hause zu bringen“, sagte der israelische Premierminister in einer Rede am Mittwoch. In der Nacht auf Donnerstag und in der Nacht auf Freitag drangen dann israelische Bodentruppen und Panzer in den Gazastreifen ein, griffen einzelne Stellungen der Hamas an. Sie zogen sich aber schnell wieder zurück. In der Nacht auf Samstag sollen die Truppen erneut den Einsatz im Gazastreifen intensivieren, kündigte ein Sprecher des Militärs Freitagabend an.

Ist das schon die angekündigte Bodenoffensive? Oder zögert Israel? Zehn Tage nach dem Hamas-Überfall vor drei Wochen wollten laut einer Umfrage rund 65 Prozent der Befragten israelische Soldaten im großen Stil in Gaza einmarschieren lassen. Die Stimmung hat sich gedreht: Nur noch 29 Prozent wünschen sich demnach aktuell eine groß angelegte Bodenoffensive. Beinahe die Hälfte sprach sich dafür aus, abzuwarten.

Mehr lesen Israel weitet Bodenoffensive in Gaza in der Nacht aus, UNO nimmt Resolution für Waffenruhe an

Warten auf US-Abwehrraketen