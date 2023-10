ORF-Ausschreibung – nur pro forma?

Das Rennen um die einflussreichen Chefredakteursposten im ORF-Newsroom scheint – zumindest teilweise – schon vor Ende des Auswahlprozesses gelaufen.

Seit Tagen rätselt die Branche: Wie kann es sein, dass ein Kandidat, der als Favorit für einen der drei gewichtigen Chefredakteursposten im ORF-Newsroom gehandelt wird, lang vor dem Ende der ORF-Ausschreibung seinen bisherigen Posten räumt? Johannes Bruckenberger, seit 2019 Chefredakteur der APA, begründete das am Tag der Amtsübergabe an seine Nachfol­gerin Maria Scholl damit, dass sich für ihn mit der Bewerbung um die ORF-Funktion ein „Point of no ­return“ ergeben habe, auch wenn das Ausschreibungsverfahren noch laufe. Es lief noch zehn Tage lang – bis zum 26. Oktober. Neben Bruckenberger werden die bisherige Radiochefredakteurin, Gabi Waldner-Pammesberger, und der bis­herige Chef des ORF-Newsdesks, Sebastian Prokop, als aussichtsreichste Kandidaten gehandelt.