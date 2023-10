Am Wiener Jüdischen Museum weht dieser Stern

Poetische Kunst statt klarer Haltung ist zu diesem Zeitpunkt der Eskalation eine schwierige Entscheidung.

Die Wahl an sich war gut, der Zeitpunkt aber hätte nicht schlechter sein können: Kurz vor der Attacke auf die israelische Flagge an der Synagoge in der Wiener Innenstadt, hisste das Jüdische Museum eine andere – nicht die des Staates Israels, die hängt hier auch sonst nicht, die Flaggenstangen an der Fassade zur Dorotheergasse werden gar nicht benutzt. Man hisste einen Davidstern in einem zugefrorenen Weiher. Teil des Kunstprojekts „Raising Flags“ des „Museums in Progress“. Zu friedlicheren Zeiten könnte man über dieses Motiv von Christian Eisenberger trefflich reflektieren, ein Signal der Solidarisierung mit dem Nachdenken, einem Museum durchaus würdig.