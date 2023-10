Eine animierte Grafik, die israelische Geheimdienste am Freitag veröffentlichten.

Eine animierte Grafik, die israelische Geheimdienste am Freitag veröffentlichten. Screenshot X/Benjamin Netanjahu

Die israelischen Geheimdienste sehen im größten Spital von Gaza-Stadt ein Kommandozentrum der Hamas - unterirdisch erreichbar durch Tunnel.

Erkenntnissen israelischer Geheimdienste zufolge missbraucht die im Gazastreifen herrschende Hamas das größte Spital in dem Küstengebiet als Kommando- und Kontrollzentrum. „Hamas-Terroristen operieren innerhalb und unter dem Shifa-Krankenhaus“, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitag. Zu der unterirdischen Basis führten Tunnel von außerhalb, zudem gebe es innerhalb der Klinik einen Eingang. Das Militär veröffentlichte eine Animation zu den angeblichen Hamas-Zentralen, die auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu etwa via X teilte.

Die Hamas nutze zudem auch verschiedene Abteilungen des Krankenhauses, um Terroraktivitäten und Raketenabschüsse zu befehlen und zu kontrollieren, sagte er. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

„Hamas führt Krieg aus Krankenhäusern heraus“

Auch andere Spitäler würden für die Zwecke der Islamisten missbraucht. „Die Hamas führt Krieg aus Krankenhäusern heraus“, sagte Hagari weiter. In den Krankenhäusern im Gazastreifen gebe es auch Treibstoff. „Die Hamas nutzt ihn für ihre Terror-Infrastruktur“, argumentierte Hagari. Nach dem Massaker der Hamas an Israelis vom 7. Oktober seien zudem Hunderte Terroristen in das Krankenhaus geströmt, um sich dort zu verstecken, weiter. Hagari berief sich auf Geheimdiensterkenntnisse.

Die Hamas bestritt die Aussagen des Militärs. Das Krankenhaus werde nicht für „militärische Zwecke“ genutzt. Die Islamistenorganisation warf Israel Pläne vor, die gesamte medizinische Versorgung in dem Küstengebiet zerstören zu wollen. (APA/Ag.)