Erstens das Setting. Zum ersten Mal hat die Synode in der großen Audienzhalle stattgefunden. Früher hat man sich nie in die Augen geschaut, ist in Reihen hintereinander gesessen und hat nur den Papst gesehen. Das Setting diesmal mit rundem Tisch in Zehnergruppen hat dem ein ganz anderes Klima gegeben. Zweitens ist die Methode sehr entscheidend, die Papst Franziskus die geistliche Konversation nennt, mit einem ganz starken Akzent auf das Zuhören und Auf-das-Gehörte-Eingehen. Das schafft ein grundlegend anderes Klima, weil es vom Zuhören ausgeht.