Regisseur Craig Gillespie: „Die Wut der Figuren ist real“

Ehrlich gesagt reizte es mich enorm, eine Geschichte zu erzählen, die mitten während Covid spielt – und letztlich direkt damit zu tun hat. Für mich ist der ganze Fall ein Symbol für alles, was wir in jener Zeit durchgemacht haben, die Mühsal, das Isoliertsein einerseits und der sich online findende Zusammenhalt andererseits. Und das alles vor dem Hintergrund, dass die Arm-Reich-Schere in den USA und vermutlich überall dieser Tage weiter aufklafft denn je, was zu Recht für immer mehr Frust sorgt. Zehn Jahre zu warten, hätte ich wenig sinnvoll gefunden, denn ich finde, dass wir da direkt anknüpfen und die Konversation fortsetzen müssen.