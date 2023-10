Die U-Bahn ist zum Tanzen da

Videos, in denen junge Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln tanzen und sich dabei für TikTok filmen, gehen derzeit um die Welt. Was es mit dem jüngsten Social-Media-Phänomen auf sich hat.

Die Kamera geht an. Die Musik läuft. Und ein junges Mädchen beginnt in der Wiener U-Bahn zu tanzen. Das Ganze filmt sie im Weitwinkelobjektiv mit. Von den Fahrgästen wird sie dabei kaum wahrgenommen. Nur ganz am Ende des Videos blickt ein junger Mann für einen kurzen Moment auf – die meisten anderen sind mit ihren Handys beschäftigt. Und selbst wenn: Der 19-jährigen Polina wäre es ohnehin egal. Denn genau darum geht es.