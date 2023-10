„Bewahranstalt“ oder „erste Bildungsinstitution“?!?

Selbst Elementarpädagogen merken nicht, wie sehr sie sich und dem Beruf schaden mit Worten wie „Betreuungseinrichtung“.

Was mich bei der Berichterstattung zur machtvollen Protestaktion der Wiener Kindergärten vergangenen Dienstag besonders gestört hat: dass selbst Elementarpädagoginnen und -pädagogen nicht bemerken, wie sehr sie sich und ihrem Beruf schaden, wenn sie „Betreuungseinrichtung“ sagen und Worte wie „Betreuungsquote“ verwenden. Verstehen sie nicht, dass sie damit ausdrücken, es gehe nur um unfallfreie Aufbewahrung der ihnen anvertrauten Kinder? Betrachten sie ihre Aufgabe nur als aufpassen, trösten und kuscheln lassen, Windeln wechseln?

Sehen sie sich nicht als Pädagoginnen der ersten pädagogischen Einrichtung, die mit elementarpädagogischen Methoden spielerisch-freudig in die Lebensbewältigung führt? Dass sie also von „mütterlichen Wärterinnen“ über „Tanten“ zu nunmehr „Elementarpädagoginnen“ geworden sind, die für Bildung und Betreuung zuständig sind? Im Sinn des wunderbaren Wortes EduCare – education und care, also sowohl aufmerksame, altersgerechte Bildung und Erziehung als auch Vorsicht, Obhut, Schutz, Fürsorge, Betreuung, Körperpflege.

Ist es dann verwunderlich, dass gesellschaftspolitisch und in Medien weiterhin fast ausschließlich von Kinderbetreuungseinrichtungen im Sinn von Kinderbewahranstalten gesprochen wird?

Ist es dann verwunderlich, dass „auf dem Land“ nach wie vor halbtägige Kindergärten dominieren (geführt von Vereinen und Kirchen sowie Gemeinden) statt ganztägig geöffnete, kostenfreie Kindergärten, in die die Eltern ihre Kinder nach ihren zeitlichen Bedürfnissen überantworten?

Kinder brauchen Kinder

Ist es verwunderlich, dass vielfach der Kindergarten – und der Krippenbesuch – als Notlösung, als Hilfsort für „Rabenmütter“ gesehen wird, auch wenn in der Praxis durch den Anstieg der Erwerbs­tätigkeit von Frauen und als Folge der Frauenbewegung immer mehr Einrichtungen entstehen?

Ist es verwunderlich, dass in der soziologischen Entwicklung von der Großfamilie mit vielen Kindern zur Kleinfamilie mit oft einem Kind von vielen übersehen wird, dass Kinder Kinder brauchen, um sozial und altersadäquat wissensmäßig zu lernen, was aber daheim oft nicht mehr möglich ist, im Kindergarten, ja in der Krippe aber sehr wohl?

Erst ab den 1980er-Jahren wurde der Kindergarten langsam von der Notwendigkeit zur selbstverständlichen Einrichtung. Doch selbst im 21. Jahrhundert bleibt er nach wie vor (vor allem im ländlichen Raum) im Spannungsfeld zwischen Mütterlichkeit und Professionalität.

Zeitgemäß ist die Ausbildung an den heutigen Bildungs­anstalten für Elementarpädagogik (BAfEP) trotz aller Weiterentwicklungen bis heute nicht: Verlängerung der Ausbildung auf zuerst vier, dann fünf Jahre (samt Matura), Einführung von Kollegs (erstmals eingerichtet an der BAfEP ­Albertgasse im Schuljahr 1998/99 von Heidemarie Lex-Nalis gegen massiven Widerstand seitens des Bildungsministeriums!). Vor allem ist die Überforderung vieler AbsolventInnen nach der Reife- und Diplomprüfung in einem Beruf, der wenig altersentsprechend ist, evident.

Überforderung ist evident

Der Abgang so vieler diplomierter Elementarpädagoginnen und -pädagogen in andere Berufe oder in ein Studium spricht Bände! Die Tertiärisierung des Berufsstandes wird von einer nicht geringen Anzahl der AbsolventInnen der ­BAfEPs angenommen, weil das Studium an der Fachhochschule (Bachelor) und an der Universität (Master) im Beruf „nur“ persönliche Vorteile für die Berufsausübung bringt. Organisatorisch und finanziell fällt dies gar nicht bis kaum ins Gewicht.

Das dafür zuständige Bildungsministerium ist offensichtlich nicht bereit, das Berufsbild entsprechend zu ändern, der Gemeindebund sieht dafür sowieso keine Veranlassung und befürchtet dadurch lediglich höhere Kosten. Von der Plattform EduCare (nun Verein EduCare) wurde vor mittlerweile gut 20 Jahren ein „Entwurf für ein bundesweites Rahmengesetz für die Elementarpädagogik“ ausgearbeitet und der Politik übergeben: mit detaillierten Vorschlägen für altersgerechte Gruppen mit entsprechendem PädagogInnen-Kind-Schlüssel, zeitgerechte Vor- und Nachbereitungsmöglichkeit sowie Aus- und Weiterbildung des Kindergartenpersonals, pädagogisch entsprechende Raum- und Öffnungsregelungen u. v. a. m.

Hoffnungsvoll schön!

Damals war es leider nicht möglich, dafür Berufsvereinigungen, TrägerInnen und Gewerkschaften an einen Tisch zu bringen. Dass sich nunmehr die Younion, GPA und Vida auf derartige Regelungswünsche einschwören und ihre Organisation für machtvolle Demonstrationen nutzen: hoffnungsvoll schön!

Dass vor allem der Gemeindebund (und andere Institutionen) aus dem uralten Frauenbild herauskommt, das in erster Linie Kinder den dem weitgehend nicht mehr verantwortungsvoll entsprechen könnenden Müttern überantwortet und von den „KindergärtnerInnen“ lediglich „Herz und Händchen“ (© Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer), aber nicht entsprechende Bildung, schon gar nicht akademische Bildung erwartet, ist zu hoffen – wenn allerdings viele Pädagoginnen innerlich noch sehr „die Tante“ sind und bleiben, ist wohl auch hier noch lang auf Änderung zu warten.

Ach ja: Die entsprechende gesellschaftliche Würdigung und angemessene Bezahlung als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindergarten und Krippe hängen natürlich von deren Berufsbild ab – das diese aber immer wieder selbst nicht als lebenseinführende Bildungspartnerinnen und -partner betrachten, in adäquate Worte kleiden.

Johannes-Maria Lex, Bildungsaktivist und Verantwortlich für die Gruppe „BIZ – Bildung ist Zukunft“, ww.facebook.com/groups/bildungsportal

