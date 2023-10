Trutzburg Sölden? Auf Spurensuche beim Skispektakel

Die Kritik an den für viele nicht mehr zeitgemäßen Gletscherrennen hat Sölden sehr wohl erreicht. Doch die Skihochburg gibt sich unbeeindruckt – und die Skistars fragen: Soll unsere Leidenschaft plötzlich Sünde sein?

Samstagfrüh um 8 Uhr öffnet die Gondelbahn Schwarze Schneid, hunderte Rennläufer bilden davor mit ihren überdimensionalen Skischuhtaschen eine Traube, ehe es endlich hinaufgeht auf 3247 Meter Seehöhe für die ersten Aufwärmschwünge auf den griffig präparierten Pisten. Auch der Weltcuptross und all seine Anhängsel müssen hier herauf zur Rennpiste, in der Gondel diskutiert man Rezepte gegen die „Klimakleber“, die sich angekündigt haben für diesen umstrittenen Weltcupauftakt hoch über Sölden, aber bisher ausgeblieben sind.

Später wird hier die Schweizerin Lara Gut-Behrami vor einer neuen Rekordkulisse mit 15.400 Zuschauern gewinnen, am Sonntag folgen die Herren mit ihrem Winterauftakt (10/13 Uhr, live ORF eins, Eurosport). Doch das Gletscherspektakel war nie umstrittener als heuer zu seinem 30-Jahr-Jubiläum. Klimawandel, Schneemangel, dahinschmelzende Gletscher und Ressourcenverbrauch ließen viele fragen: Muss das wirklich sein? Skirennen um jeden Preis schon im Oktober?

Fire & Ice

Um überhaupt hier heraufzugelangen, ist die 15 Kilometer lange, mautpflichtige Ötztaler Gletscherstraße zu befahren, die höchste asphaltierte Straße der Alpen, bis hinauf auf gut 2700 Meter. Die Auffahrt gleicht einer Blechlawine, es wäre wohl ein Leichtes für Klimaaktivisten gewesen, hier das ungeliebte Event empfindlich zu stören.

Schließlich muss der gesamte Tross nach den Rennen auch wieder hinunter, um sich am Ende auf der B186 durch die Söldener Ortschaft zu stauen. Kern der Tiroler Skihochburg ist diese Durchfahrtsstraße, gesäumt von Sportgeschäften, Hotels und Après-Ski-Gastronomie. Schon Freitagabend füllen sich die Bars mit Namen wie Almrausch, Katapult und Fire & Ice, Samstagabend ist dann auch auf den Gehsteigen und Straßen kein Durchkommen mehr. Bei Skirennen werde „fast kein Alkohol“ getrunken, hatte der frühere ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel einmal behauptet – und das Gesagte wohl selbst nicht ganz ernst gemeint.

Das Geschäft jedenfalls boomt. Sölden ist Tirols stärkste Winterdestination, 1,6 Millionen Übernachtungen wurden zuletzt verbucht. Im Ort wird auch fleißig gebaut, Kräne ziehen neue Appartementhäuser, „Residences“ und „Lodges“ in die Höhe. Das mondäne Hotel Central, geführt von Angelika Falkner, der Schwester von „Talkaiser“, Bergbahnen-Geschäftsführer und Weltcup-OK-Chef Jakob „Jack“ Falkner, und bewirtet von Drei-Hauben-Koch Michael Kofler, beherbergt nicht nur die Schickeria und die ÖSV-Granden, es verpasst sich gerade ein „Summit Spa über den Dächern von Sölden“.

Auf der anderen Seite der rauschenden Ötztaler Ache, im fensterlosen Dachgeschoss der Söldener Freizeit Arena, hält der Internationale Skiverband FIS sein „Forum Alpinum“ ab. Die Luft ist stickig und wie immer moderiert der britische Skikommentator Nick Fellows durch den Nachmittag. Es waren 30 gute Jahre voller Skirennen in Sölden, sagt er euphorisch. Der umstrittene FIS-Präsident und Head-Eigentümer Johan Eliasch fehlt, noch immer liegt er wegen der Verteilung der Vermarktungsgelder im Clinch mit ÖSV und Swiss Ski. Also darf sich Generalsekretär Michel Vion erklären. Mit der Performance des Franzosen war man hierzulande nicht immer glücklich, doch Vion verspricht, dass man sich mit der Thematik des Rennkalenders beschäftigen werde. Aber: Dreht man an einem Rädchen, bringe man auch das gesamte Gefüge durcheinander.