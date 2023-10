Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Die Fahnenfrage der Koalition: Kanzler Nehammer beauftragt zwei türkise Minister mit der Verschärfung des Strafrechts. Die eigentlich zuständige Justizministerin schweigt, der grüne Parlamentsklub reagiert skeptisch. Mehr dazu.

Auch über die Haltung Österreichs zur UNO-Resolution ist die Regierung uneinig. Dass Österreich am Freitag gegen eine Resolution der UNO-Vollversammlung zur Verbesserung der humanitären Situation und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen gestimmt hat, sei mit dem grünen Koalitionspartner „nicht akkordiert“ gewesen, erklärte die außenpolitische Sprecherin, Ewa Ernst-Dziedzic, gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“. Ihre Partei mildert die Kritik später etwas ab. Mehr dazu.

Was hat sich in der Nacht in Israel bzw. im Gazastreifen getan? Israelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in Syrien beschossen. Ein Konvoi aus fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern soll im Gazastreifen angekommen sein. Wir halten Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden. Der Krieg ist in die „nächste Phase“ eingetreten. Doch die Kritik aus dem Ausland wächst, die Familien der Geiseln machen Druck – und der Iran verschärft seine Drohungen, berichtete am Sonntagabend unsere Korrespondentin Mareike Enghusen.

Angriff auf Juden auf Flughafen in Russland: In einer aufgeheizten Stimmung machen Muslime Jagd auf vermeintliche Juden. Eine Gruppe Menschen versuchte offenbar, israelische Flüchtlinge im Flughafen Machatschkala zu attackieren. 60 Menschen wurden verhaftet. Mehr dazu.

Die Lust der SPÖ am Eigentor: In der vergangenen Woche war alles für die Opposition angerichtet: Die Themenlage war mau, von der türkis-grünen Bundesregierung nur wenig zu hören. Die Chance also, um mit eigenen Schwerpunkten durchzudringen, schreibt Daniel Bischof in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.

Erdogan verspricht Sieg über „Imperialisten“. Zum 100. Jahrestag der Gründung der Türkei hat Staatschef Recep Tayyip Erdogan geschworen, den „imperialistischen“ Kräften die Stirn zu bieten. „Wir werden erfolgreich und siegreich bleiben. Keine imperialistische Macht kann dies verhindern“, sagte Erdogan am Sonntagabend. Zudem griff der Präsident während der Feiern zur Staatsgründung Israel und den Westen scharf an.

Matthew Perry ist tot: Er verlieh „Friends“ den Biss. Als spitzzüngiger Ironiker Chandler Bing war er unvergesslicher Teil der 1990er-Kultserie „Friends“. Nun ist der US-kanadische Schauspieler Matthew Perry im Alter von 54 gestorben. Ein Nachruf.

Skiweltcup-Auftakt: Die Skiwelt im Wachs-Dilemma. Das Verbot von Fluorwachs sorgt gleich beim Weltcupauftakt für Probleme. Skifirmen rätseln nach der ersten Disqualifikation, Athleten zittern – und Betrug ist wahrscheinlich. Mehr dazu.

Das Wetter diese Woche: Nach Regen und Föhn kommt am Freitag eine Kaltfront. Nach einer föhnigen Südwestströmung unter der Woche erreicht Österreich dann ab Freitag eine Kaltfront. Mehr dazu.

Was sich heute sonst noch so tut: Palfinger AG und Erste Group präsentieren gleich in der Früh die Zahlen ihres dritten Quartals. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo veröffentlicht Schnellschätzung zum österreichischen BIP im 3. Quartal. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist heute in den Kosovo. Um 10 Uhr stellt Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) mit ÖBB-Vorstandschef Andreas Matthä den „neuen ÖBB-Rahmenplan 2024-2029“ vor. Um 11 Uhr steht ein Pressegespräch von Frauenministerin Susanne Raab am Terminkalender - es geht um das Frauenbudget 2024. Um 10.30 gibt es in Linz eine Pressekonferenz der Landesregierung unter dem Titel „Ein Jahr nach den Linzer Halloween-Ausschreitungen: Bilanz und Ausblick“. Und am Abend, um 20.30 Uhr wird heute der Gewinner des Ballon d‘Or bekannt gegeben - also: Wer wird Weltfußballer des Jahres?