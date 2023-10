Die wilde Rochade der Technologiekonzerne

Lange Zeit war Nvidia das Zugpferd unter den Techriesen. Nun zeigt Microsoft Muskeln, während Nvidia zurückfällt.

Die jüngste Schwäche der Technologieaktien kann über eines nicht hinwegtäuschen: Der Sektor stellt seit Jahresbeginn vieles in den Schatten. Der NYSE Fang+ Index, der die Wertentwicklung von zehn großen Technologieaktien widerspiegelt – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Netflix, Broadcom und Snowflake (die Zusammensetzung ändert sich immer wieder geringfügig) – hat seit Anfang Jänner um fast 60 Prozent zugelegt, während die meisten breiter gefassten Indizes um die Nulllinie herumgrundeln oder allenfalls ein leicht zweistelliges Plus geschafft haben. Das Plus des Technologieriesenindex hatte sogar schon 70 Prozent betragen, doch zuletzt ging es deutlich nach unten. Die meisten Unternehmen haben bereits Drittquartalszahlen präsentiert, die teilweise positiv (Microsoft, Amazon, Netflix), teilweise nicht so gut (Tesla, Alphabet, Meta) aufgenommen wurden. Vor allem lastet momentan die schwindende Aussicht auf Zinssenkungen auf den Techwerten.

Seit Jahresbeginn liegen die meisten dennoch im Plus, nur das Softwareunternehmen Snowflake verzeichnet ein kleines Minus. Nvidia und Meta konnten sich mehr als verdoppeln, Nvidia hatte sich aber schon verdreifacht, bevor es zurückfiel. Tesla liegt zwei Drittel im Plus. Das wäre recht schön, hätte es davor nicht schon eine Verdoppelung gegeben.