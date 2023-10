Wechselwillen und Loyalität sauber trennen

Der jüngste „Hernstein-­Management-Report“ zeigt: Jobhopper sind bei Führungs­kräften durchaus angesehen.

An das Kommen und Gehen in den Unternehmen konnte man sich in den vergangenen Jahren gewöhnen. Und das haben Führungskräfte angesichts sinkender Bleibedauern auch. 26 Prozent der Führungskräfte stimmen der Aussage voll und ganz zu, dass Unternehmen davon profitieren, wenn Mitarbeitende Erfahrungen aus verschiedenen Berufen und Unternehmen mitbringen. Das ergab der jüngste „Hernstein-Management-Report“, der der „Presse“ exklusiv vorliegt. Weitere 39 Prozent stimmen eher zu. Nach Branchen gibt es die höchste Akzeptanz für das Wechseln im IT- und Telekom-Bereich (74 Prozent). Die geringste Zustimmung besteht im Transportsektor (54 Prozent).

Was ihre Erwartungen an die Loyalität der Mitarbeitenden betrifft – ein Wechsel könnte ja durchaus als Zeichen der Illoyalität verstanden werden –, meint Michaela Kreitmayer, Leiterin des Hernstein-Instituts: „Die Erwartung ist, dass die Mitarbeitenden während ihrer Zugehörigkeit zum jeweiligen Unternehmen loyal sind. Wie lang diese Zugehörigkeit dauert, entscheiden die Mitarbeitenden, manchmal auch das Unternehmen. Als Führungskraft haben wir es in der Hand, auf den ,Fit‘ zu achten.“ Mit Fit meint sie, wie gut die Persönlichkeit mit ihrer Haltung und die Unternehmenskultur zusammenpassen.