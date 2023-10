Schiefer Rechtsanwälte fokussiert sich auf die Beratung öffentlicher Auftraggeberinnen und Auftraggeber – und würdigt heuer mit dem Schiefer Award erstmals herausragende Leistungen.

Vergaberecht neu denken: Getreu diesem Motto begleitet Schiefer Rechtsanwälte Vergabeprozesse von der Ursprungsidee bis zum erfolgreichen Abschluss und deckt dabei auch relevante Bereiche wie Beihilfenrecht, Wettbewerbsrecht und Strafrecht ab – aber auch rechtliche Aspekte der Digitalisierung, sowie „Claim- und Anti-Claim-Management“, also die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung im Streitfall. Neben jahrelanger Erfahrung und dem juristischen Know-how baut Schiefer Rechtsanwälte dabei auf die rechtliche Kreativität des rund 50 Juristinnen und Juristen umfassenden Teams – und auf die Bereitschaft des Expertenteams, klassische Strukturen aufzubrechen, und ganzheitlich zu denken.

„Wir verbinden Alt mit Jung, Erfahren mit Neu und schaffen daraus nicht nur einen unternehmerischen, sondern auch einen gesellschaftlichen Mehrwert“, betont Rechtsanwalt Martin Schiefer: „Das Aufgabengebiet unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist vielfältig und bietet große Entwicklungschancen.“ Vielfältig wie die Themen und die Klienten sind auch die Standorte der Kanzlei: Schiefer Rechtsanwälte hat neben der Zentrale in Wien weitere Büros in ganz Österreich, derzeit in St. Pölten, Graz, Salzburg und Klagenfurt.

Schiefer Festspiele

Um Organisationen und Personen zu würdigen, die entlang des Vergabeprozesses einen herausragenden Beitrag leisten, prämiert die Kanzlei im Rahmen der Schiefer Festspiele heuer zum ersten Mal die Besten der Branche. Die Schiefer Festspiele finden vom 13. bis 17. November 2023 statt, Höhepunkt der Festspielwoche ist die Verleihung des Schiefer Awards am 15. November im MAK – Museum für Angewandte Kunst. Die Festspiele werden zum Leuchtturm-Event der Branche: Erwartet werden hochkarätige Gäste aus Politik und Wirtschaft, in den Tagen vor und nach der Verleihung des Schiefer Awards finden in Wien spannende Diskussionsrunden zu aktuellen und zukunftsweisenden Themenstellungen aus dem Vergaberecht statt.

Klein- und Großprojekte

Die Schiefer Festspiele sollen wichtige Impulse für die moderne und effiziente Beschaffung für die öffentliche Hand liefern: Schiefer Rechtsanwälte hat über die vergangenen Jahre eine besondere Expertise in der Begleitung öffentlicher Projekte erarbeitet. Eine Reihe von Projekten in ganz Österreich zeigt, dass gerade bei den Themen Planung und Bau inzwischen kaum ein Weg an Schiefer Rechtsanwälte vorbeiführt. Neben zahlreichen kleineren Ausschreibungen wie etwa Kindergärten, Veranstaltungszentren und Sporthallen in Gemeinden sind es vor allem komplexe Großbauvorhaben mit hoher gesellschaftlicher Relevanz wie etwa Um- und Neubauten von Krankenhäusern, Fußballstadien, kommunale Infrastruktureinrichtungen, internationale Arenen, Messezentren oder auch der Bau von Wasserstofffabriken, Bioheiz- und Fotovoltaikanlagen, die von der Kanzlei betreut werden.

Neue Vorgaben

Klimawandel und neue EU-Vorgaben verändern die Rahmenbedingungen für Vergaben. Damit werden für öffentliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber Themen wie EU-Taxonomie, ESG-Vorgaben, CSR-Kriterien, Kreislaufwirtschaft, Lebenszyklus und Digitalisierung – um nur einige Beispiele zu nennen – in der Vergabepraxis immer wichtiger. Einer der essenziellsten Aspekte in der öffentlichen Auftragsvergabe ist die ökologische, aber auch ökonomische Nachhaltigkeit. „Wir suchen immer nach der besten Lösung für das jeweilige Projekt“, betont Schiefer. Von Public-Private-Partnership-Projekten („PPP“) und Joint Ventures über strategische Partnerschaften, Total- und Generalunternehmer bis hin zu modernen Lösungen wie alternativen Vertragsmodellen sind bei jedem Projekt verschiedene maßgeschneiderte Ansätze denk- und umsetzbar. Doch auch die beste Lösung kann Streitigkeiten im Nachhinein nicht völlig ausschließen. Auch im Ernstfall sind die Expertinnen und Experten von Schiefer Rechtsanwälte zur Stelle und vertreten ihre Mandantschaft bei Bedarf routiniert vor Gericht.

