Wie „Mann“ vorsorgen kann

Der Monat November steht ganz im Zeichen der Männergesundheit, um Bewusstsein für Krankheiten, aber auch für Vorsorgemöglichkeiten zu schaffen. Dabei steht auch die finanzielle Absicherung im Krankheitsfall im Fokus, beispielsweise mit einer Krebsversicherung.

Zu verdanken ist der „Movember“ einer Gruppe junger Australier, die seit 2003 jährlich Veranstaltungen abhalten, um Aufmerksamkeit auf das Thema der Männergesundheit zu lenken. Der Begriff beruht auf einem Wortspiel aus Moustache (zu Deutsch: Schnurrbart) und November – weshalb sich Männer als Zeichen der Identifikation mit der Initiative im November einen Schnurrbart wachsen lassen. Primär geht es der Bewegung um die Vorbeugung und bessere Behandlung von Prostatakrebs und Hodenkrebs. Doch auch die Erforschung von Depressionen und der Bipolaren Störung werden gefördert, da beide Krankheiten bei Männern weit verbreitet sind und zugleich zu wenig bzw. zu spät diagnostiziert werden.

Männererkrankungen

2021 starben laut Statistik Austria in Österreich 14.231 Männer infolge eines Herz-Kreislauf-Geschehens.(1) Zu den am meisten gefürchteten Erkrankungen gehört der akute Herzinfarkt. Die Diagnose betrifft häufig Männer im „besten Alter“ zwischen 40 und 50 Jahren. Ebenfalls bis zu 14.000 Österreicher:innen sterben laut Expertenschätzungen an den Folgen des Rauchens. Betroffen sind mehrheitlich Männer: Lungenkrebs ist hierzulande die häufigste krebsbedingte „männliche“ Todesursache.(2) Die häufigste Diagnose eines bösartigen Tumors betrifft laut Krebshilfe Österreich (6.500 Neuerkrankungen pro Jahr) aber den Prostatakrebs.(3) Das Risiko dafür steigt mit zunehmendem Alter. Bei nahezu jedem zweiten Mann über 50 entstehen Gewebsveränderungen in der Prostata, die man als gutartige Prostatavergrößerung bezeichnet. Trotzdem kann es passieren, dass sich parallel zur gutartigen Vergrößerung ein bösartiger Tumor in der Prostata bildet.

Generell gilt, dass das vermeintlich „starke Geschlecht“ gesundheitlich häufig das Nachsehen hat. Die Sterblichkeitsrate bei Männern ist höher als die von Frauen und Männer werden in Österreich (Statista/2022) im Schnitt rund 79 Jahre alt, Frauen rund 84 Jahre.(4) Die erbliche Veranlagung spielt dabei gemäß wissenschaftlichem Konsens eine untergeordnete Rolle. Vielmehr hängen eine hohe Lebenserwartung und eine gute Gesundheit großteils mit Lebensstil-Faktoren zusammen.

Gesundheitsvorsorge

Die gute Nachricht: Wer zur Vorsorge rechtzeitig und regelmäßig zum Arzt geht, hat dank medizinischem Fortschritt heute bessere Heilungschancen denn je. Die schlechte Nachricht: Männer nehmen dieses Vorsorgeangebot zu selten an. Laut ÖGK-Gesundheitsbarometer gehen in Österreich zum Beispiel nur rund 350.000 von insgesamt 4,4 Millionen Männern zur jährlichen kostenfreien Gesundenuntersuchung, bei der Probleme frühzeitig erkannt werden können.(5)

Die jüngsten Empfehlungen von Expert:innen lauten dabei wie folgt: Die Erstuntersuchung der Vorsorge-Koloskopie wird nun bereits ab 45 empfohlen, danach jährlich. Gemäß MedUni Wien-Empfehlung sollten Männer bei bestehenden Risikofaktoren, wie beispielsweise einer familiären Belastung, eine Krebsvorsorgeuntersuchung bereits ab dem 40. Lebensjahr vornehmen lassen.

Edeltraud Fichtenbauer (c) Jeff Mangione

»Wer nach einer erhaltenen Krebsdiagnose finanziell auf der sicheren Seite sein will, für den ist die Krebsversicherung der DONAU ideal. Damit kann man sich im Fall der Fälle aufs Gesundwerden konzentrieren. Ohne Sorge, wie man sich Unterstützung im Alltag leisten soll. Darum und auch um eine ärztliche Zweitmeinung kümmert sich die DONAU.« Edeltraud Fichtenbauer Vorstandsdirektorin DONAU

Finanzielle Vorsorge

Fakt ist laut Zahlen von Statistik Austria, dass in Österreich jährlich 42.000 Menschen an Krebs erkranken.(6) Im Laufe des Lebens trifft es jede:n Vierte:n. Zu den gesundheitlichen Problemen gesellen sich dabei häufig finanzielle. Analog zur Gesundenuntersuchung kann auch in ökonomischer Hinsicht Vorsorge betrieben werden: Wer nach einer erhaltenen Krebsdiagnose finanziell auf der sicheren Seite sein will, für den empfiehlt sich eine Krebsversicherung wie jene der DONAU.

Dabei gilt: Je früher mit der Vorsorge begonnen wird, desto geringere Prämien sind möglich. Ein:e 35-Jährige:r bezahlt bis Endalter 65 zum Beispiel eine monatliche Prämie von 15,60 Euro bei einer Versicherungssumme von 25.000 Euro. Grundsätzlich kann zwischen drei Versicherungssummen ausgewählt werden (25.000, 50.000 oder 100.000 Euro). Damit sich die Versicherten ganz auf sich und ihre Behandlungen konzentrieren können, kümmert sich die DONAU um eine rasche Auszahlung.

Kinder sind übrigens bereits ab der Geburt (0 – 18 Jahre) zu einem Drittel der Versicherungssumme (max. EUR 11.000,–) kostenfrei mitversichert.

Eine weitere Besonderheit: Versicherte haben die Möglichkeit, prämienpflichtig eine ärztliche Zweitmeinung bei ihrer Krebsversicherung einzuschließen. Diese Möglichkeit ist im obengenannten Beispiel in der Prämie von 15,60 Euro schon enthalten. Als erster Partner in Österreich arbeitet die DONAU mit MediGuide zusammen, die sich als einer der führenden Anbieter für die Einholung von medizinischen Zweitmeinungen etabliert hat. Zur Überprüfung von Diagnose und Behandlungsplan durch internationale Topärzt:innen arbeitet MediGuide mit über 90 Krankenhäusern zusammen, u. a. mit den Bostoner Harvard Medical School Teaching Hospitals, dem King’s College Hospital in London oder der Charité Berlin.

