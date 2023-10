(c) Beigestellt

Mag. Martin Linsbichler CORUM Country Manager Austria (c) Beigestellt

Die Brexit-Abstimmung 2016 brachte Unsicherheit und die allgemeine Meinung, Investitionen in Großbritannien seien riskant oder gar leichtsinnig.

Wir bei CORUM Asset Management sahen dies allerdings als guten Zeitpunkt für den Start unseres europaweiten Gewerbeimmobilienfonds CORUM XL. Die Bestätigung erfolgte prompt und dauerhaft:Wir erwarten, das Ziel von 5 % Gesamtjahresperformance1 heuer zum siebten Mal in Folge zu übertreffen.

Wurden die Auswirkungen des Brexits überschätzt?

Für den Bereich, in dem wir tätig sind, ist das unsere Ansicht, ja. Unser Management war überzeugt, dass Großbritannien, auch wenn es nicht mehr Teil der EU ist, ein Land mit einem hohen Potenzial bei Immobilien bleiben würde.Wir haben uns für britische Investments entschieden, um Preisabschläge zu nutzen, die der Brexit für Euro-Anleger bot. Das Pfund Sterling, das 2015 noch 1,45 Euro wert war, lag 2017 nur noch bei 1,19 Euro und im März 2020 bei einem Tiefststand von 1,077 Euro. Seit einigen Monaten schwankt es zwischen 1,15 und 1,17 Euro. Das Ergebnis unserer Strategie:Wir konnten in fünf Jahren mehr als 30 Immobilien zu einem Durchschnittskurs von 1,14 Euro für ein Pfund erwerben. Dadurch kann CORUM XL heute vom aktuellen wirtschaftlichen Umfeld profitieren und ganz ohne Zeitdruck mit dem Verkauf von Teilen seines britischen Portfolios beginnen.

Den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, scheint Teil Ihrer Unternehmens-DNA zu sein?

Richtig. Wir agieren, sobald unsere intensiven Marktbeobachtungen und Recherchen den – unserer Einschätzung nach – passenden Zeitpunkt für den Verkauf von Assets mit Wertsteigerung anzeigen. Dafür haben wir drei Möglichkeiten: die potenzielle Wertsteigerung der Immobilie, den für Verkäufer günstigen Wechselkurs sowie den 20 %-igen Aufwertungsspielraum, über den das Pfund im Vergleich zur Zeit vor dem Brexit aktuell verfügt. Wir gehen davon aus, dass der Anteil des britischen Vermögens in den kommenden Monaten zugunsten anderer geografischer Räume zurückgeht.

Ihr Vermögensberater informiert Sie gerne im Detail sowie zur Möglichkeit, mit unserem §14-Fonds CORUM Origin den Gewinnfreibetrag geltend zu machen. In Teil 8 dieser Serie, am Samstag, dem 4. November, geben wir weitere Einblicke in das Asset Management unserer europäischen Gewerbeimmobilienfonds. Weitere Informationen zum Thema: corum-investments.at

Immobilien-Investmentfonds sind eine Immobilienanlage. Es handelt sich um langfristige Investitionen, die keine Rendite- oder Performancegarantie bieten und das Risiko von Kapitalverlusten und Währungsschwankungen bergen. Die Erträge sind nicht garantiert und hängen von der Entwicklung der Immobilienmärkte und der Wechselkurse ab. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.