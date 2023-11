Über die (grüne) Zukunft der Stahlindustrie

Wir haben mit greentec steel einen sehr ambitionierten Stufenplan entwickelt. Im Wesentlichen geht es darum, Hochofen- durch Elektrolichtbogenofen-Technologie abzulösen. Konkret werden wir ab dem Jahr 2027 zwei Hochöfen, einen in Linz und einen in Donawitz, ersetzen. So können wir unseren CO 2 -Ausstoß bereits ab 2027 um 30 Prozent reduzieren. Der nächste Schritt folgt nach 2030, wenn wir wieder zwei Hochöfen durch Elektrolichtbogenöfen ablösen wollen. Danach ist nur noch einer übrig, der im Jahr 2050 abgelöst wird. Wir forschen bereits jetzt an Technologien für die Zukunft, um bis 2050 CO 2 -neutral zu sein.