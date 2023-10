Everybody’s Darling

Ein Tod wie aus einem Drehbuch – und das vor Halloween. Matthew Perrys Ableben als Memento mori für Hollywood.

Beste Freunde wurden sie nicht, als sie zusammen in Ottawa in die Schule gingen: Matthew Perry, Klassenclown und Sohn der Pressesprecherin Pierre Trudeaus, des kanadischen Premiers; und Justin, dessen Sohn. Beide Beaus und Everybody’s Darlings, gerieten sie sich in die Haare, bis ihre Wege auseinandergingen. Der eine avancierte zum Filmstar, der andere hätte das Zeug dazu gehabt.

Nun weinte der Premier seinem Schulkameraden eine Träne nach – wie halb Hollywood, eine Reihe von prominenten Exfreundinnen und die globale „Friends“-Fangemeinde. Dass der Chefironiker Chandler Bing, einer der Protagonisten der Kult-Sitcom der Nineties, mit 54 Jahren stirbt, stand nicht im Drehbuch. Und doch passt der frühe Tod zu Halloween, dem schaurig-gruseligen Feiertag der Grufties und Untoten, der Geister und Gespenster.

Es ist ein Memento Mori, eine Mahnung an den Tod, wie sie auch dem „Jedermann“ widerfährt. Die jähe Absetzung der Inszenierung vom Sterben des reichen Mannes bei den Salzburger Festspielen mag wie ein Donnerhall auf der Bühne am Domplatz gekommen sein. Als Theater ums Theater ist die Affäre indes ein Politikum und eine genuin österreichische Posse. Salzburg bekommt einen neuen Jedermann und eine neue Buhlschaft – Everybody’s Darlings für zumindest eine Saison.

