Mann verfolgte in Tirol offenbar zwei Mädchen

Als die Achtjährige und ihre Freundin die Flucht ergriffen, lief ihnen der Unbekannte nach.

Ein vorerst Unbekannter hat offenbar vergangenen Freitagabend auf einer Straße in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ein achtjähriges Mädchen sowie deren Freundin angesprochen. Als diese daraufhin die Flucht ergriffen, lief ihnen der Mann nach, teilte die Polizei am Montag mit. Am Abend berichtete die Achtjährige dann verspätet ihrer Mutter von dem Vorfall. Diese meldete sich daraufhin bei der Exekutive. Eine Fahndung verlief zunächst ergebnislos.

Der Mann hatte schwarze Haare und war mit einer schwarzen Hose sowie einem roten Pullover bekleidet. Die Polizei in Hall in Tirol bat um Hinweise. (APA)