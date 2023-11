Kia Sportage: Eine Zeitreise durch vier Generationen

Je älter, desto erfolgreicher: Nach drei Jahrzehnten präsentiert sich die aktuelle Generation der SUV aus Südkorea zeitgemäß mit Hybridantrieb. Und der Kia Sportage wird immer beliebter.

Im Jahr 2021 startete der Verkauf der mittlerweile fünften Generation der Erfolgs-SUV, die auf einer völlig neuen Plattform basiert: Der aktuelle Sportage ist nicht nur emissionsarm, sondern auch variantenreich, denn ihn gibt es gleich mit vier unterschiedlichen Antrieben: Als Hybrid, Plug-in-Hybrid und Mild-Hybrid und davon jeweils auch eine GT-Line. Dabei sind sowohl bei der Allradvariante wie auch beim Fronttriebler wahlweise Benzin- oder Dieseltriebwerke mit 48-V-Mildhybrid-Technologie erhältlich. Eine Hybridversion sowie ein Plug-in-Hybrid mit Steckdose, echtem Allrad und bis zu 70 km elektrischer Reichweite ergänzen das Motorenangebot des Kia Sportage.

Der Fahrer und seien Fahrgäste werden bei der fünften Kia Sportage-Generation durch das moderne Premium-Interieur ins Zentrum gestellt. Ein integriertes, gewölbtes Display bildet die Schnittstelle zu neuesten Konnektivitätstechnologien, der großzügige Innenraum bietet den Insassen auf allen Plätzen eine Kopf- und Beinfreiheit. Und auch beim Gepäckraumvolumen setzt der kompakte SUV neue Maßstäbe und unterstreicht damit sein familienfreundliches und praktisches Konzept.

Eine Reise in die Geschichte des Kia Sportage

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte ziemlich genau vor 30 Jahren, als der Kia Sportage international erhältlich wurde – in Österreich startete der Verkauf erst zwei Jahre später. In der ersten Generation basierte das SUV noch auf einem separaten Rahmen und verfügte über einen zuschaltbaren Allradantrieb. Als Mitbegründer der Klasse der kleinen SUV war der Fünftürer auf Anhieb führend in seinem Segment. Exemplare der Sportage-Premierenserie sind noch heute im gebirgigen Raum im Einsatz.

Vor genau 30 Jahren startete Kia mit der ersten Generation des Kia Sportage. Kia

Das Jahr 2004 brachte die zweite Generation, einhergehend mit einer umfassenden Umstellung und Modernisierung des Fahrzeugkonzepts. Eine schlanke selbsttragende Karosserie ersetzte den Kastenrahmen, ein permanenter Allradantrieb kam hinzu. Besonders oft wurde die Dieselmotorisierung ausgeliefert. Im Interieur fanden sich nun ein moderneres Design, mehr Raum und Variabilität.

Die zweite Generation des Kia Sportage brachte mehr Platz und einen permanenten Allradantrieb. Kia

Sieben Jahre später folgte der Verkaufsstart der dritten Kia Sportage-Generation in Österreich. Der Dynamax® genannte Allradantrieb wurde von Magna Powertrain in der Steiermark entwickelt. Das System mit einer Kraftverteilung in Echtzeit ist seither ein unverzichtbares Element des kompakten Kia SUV und findet sich in allen Folgegenerationen. Das preisgekrönte Design stammte aus der Feder von Peter Schreyer, der zuvor unter anderen Ikonen wie den Audi TT und den VW New Beetle gezeichnet hatte.

Der kompakte Kia SUV aus der Design-Feder von Peter Schreyer. Kia

Mit einem Technologieschub bereitete die vierte Generation des Kia Sportage aus dem Jahr 2016 die Zukunft vor. Erstmals kam das SUV mit Fahrassistenzsystemen aus dem Werk, die Motoren erhielten über die Jahre mehr und mehr Power, wurden aber durch das 48-V-Mildhybrid-System sparsamer und sauberer. Das Design erschien rundlicher als bei seinen Vorgängern. Ihre Premiere feierte damals die sportlich konnotierte GT-Line.

Die vierte Generation des Kia Sportage überzeugte mit rundlichem Design und der erstmaligen sportlichen GT-Linie. Kia

Kia Sportage: Anniversary Edition in neuem Look

Seit mehr als 30 Jahren ist der Kia Sportage für sein auffälliges Design mit der prominenten Frontpartie bekannt, die elegante Silhouette, unverkennbar. In der aktuellen Baureihe wird diese in Anlehnung an das Design-Erbe des Sportage durch schwarze Konturlinien an den Seitenfenstern und dem Spoiler verstärkt. Ein unverwechselbares Detail der Anniversary Edition ist ein neuer Deko-Einsatz in dunkler Chromoptik, der die Sportlichkeit der Konturen des Kia Sportage unterstreicht. Ergänzt wird der Look durch einen Unterfahrschutz in dunklem Chrom und Voll-LED-Rückleuchten.

Die dunkle Chromoptik der Anniversary Edition unterstreicht die sportlichen Konturen des Kia Sportage. Kia

Nachhaltiger Trend: Hybrid-Modelle dominieren

Ein interessanter Fakt, der klar auf den Trend zur Nachhaltigkeit schließen lässt: Waren bei der letzten Generation noch die Anzahl der verkauften Diesel-Sportage in der Mehrheit, so ist ihr Anteil mittlerweile etwa auf ein Fünftel zurückgegangen. Seither hat der Plug-in-Hybrid mit 40 Prozent Produktionsanteil den Platz an der Spitze der meistgebauten Motorvarianten übernommen. Im vergangenen Jahr war der Kia Sportage – gemeinsam mit der kompakten Ceed-Familie – der Bestseller unter den Modellen der Marke in Österreich. Gebaut werden die Top-Seller übrigens im slowakischen Werk in Žilina.

Kia Werksgarantie: Keine Sorgen für sieben Jahre

Kia vertraut auf seine Technologie, Beständigkeit und Langlebigkeit. Deshalb gewährt Kia als einziger Autohersteller eine selbstbewusste Werksgarantie von sieben Jahren bzw. für eine Laufleistung von 150.000 Kilometern. Sie gilt nicht nur für die Sportage-Baureihe, sondern für alle Kia-Modelle. Zusätzlich gibt es für jeden neuen Kia, in dem ein werksseitiges Navigationssystem eingebaut ist, sechs gratis Kartenupdates bzw. Aktualisierungen für sieben Jahre. Hinzu kommt die Kia-Mobilitätsgarantie mit einer schnellen, unbürokratischen, technischen und persönlichen Hilfeleistung im In- und Ausland. Diese Goodies sind im Fall des Verkaufs des Autos auch auf den nächsten Besitzer übertragbar, was den Wiederverkaufswert steigert.