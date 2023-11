Open Source transformiert den KI-Einsatz

Ein KI-Projekt bringt einige erhebliche Herausforderungen mit sich. Neben den Hardware-Investitionen sind auch architektonische, kulturelle und prozessbezogene Aspekte bei der Realisierung einer agilen Umgebung zu beachten. Proprietäre Lösungen erschweren die Integration und den Betrieb komplexer KI-Workloads. Technologien und Methoden wie Open-Source-Container und Kubernetes-DevOps-Praktiken ermöglichen Data Scientists dagegen die dringend benötigte Agilität, Flexibilität, Portabilität und Skalierbarkeit, um Modelle zu entwickeln, zu trainieren, zu testen, zu integrieren und produktiv einzusetzen. Das technische Fundament dafür stellt Red Hat mit seiner Open-Source-basierten Hybrid-Cloud-Plattform Red Hat OpenShift bereit. In Kombination mit einem breiten Ökosystem von Partnertechnologien sowie Cloud-Services und -Schulungen rund um KI sind Unternehmen in der Lage, schnell eine produktionsbereite Umgebung umzusetzen. Auf dem Red Hat Summit Connect in Wien am 9. Oktober konnten sich Unternehmen über die neuesten KI-Lösungen und -Technologien informieren, die Teilnehmer erhielten zudem praktische Tipps und Inspiration von Vorreitern.