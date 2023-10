Grippe, grippale Infekte, Corona: Zahl der Erkältungen steigt

Die Erkältungssaison nimmt in Österreich Fahrt auf.

Die Erkältungssaison nimmt in Österreich Fahrt auf. Imago/Bilderbox

Von Woche zu Woche werden mehr Infektionen gemeldet. Die bestätigten Fälle bewegen sich über dem Niveau des Vorjahres um diese Zeit. Für Impfungen ist es nicht zu spät.

Grippe, grippale Infekte, Corona, aber auch Entzündungen der Atemwege wie etwa Bronchitis und Angina nehmen in ganz Österreich zu. Dabei deckt sich die persönliche Wahrnehmung vieler – gefühlt ist der halbe Freundeskreis krank – mit den Abwasseranalysen aus bundesweit 48 Kläranlagen und auch der geschätzten Zahl der Grippe- und grippeähnlichen Erkrankungen pro 100.000 Einwohner der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages). Die Erkältungssaison hat also zweifellos begonnen – auch wenn die Zahl der Krankenstände zuletzt rückläufig war.

Ein paar Daten zur Veranschaulichung: Dem Grippemeldedienst der Stadt Wien zufolge wurden in der Kalenderwoche 40 rund 11.250 Fälle von Grippe- und grippeähnlichen Erkrankungen verzeichnet. In der Kalenderwoche 41 waren es 12.450 Fälle und der Woche darauf schon 13.950 Fälle – eine eindeutige Tendenz also. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Hochrechnungen auf Basis von positiven Tests und vermuteten Erkrankungen.