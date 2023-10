Eiskunstläuferin Olga Mikutina hat am Sonntag die Swiss Open in Lausanne gewonnen.

Die 20-jährige Vorarlbergerin mit ukrainischen Wurzeln studiert seit August in Montclair im US-Bundesstaat New Jersey. Dort trainiert sie mit dem israelischen Nationalteam. Ihre Haupttrainerin bleibt aber Jelena Romanowa, die sie auch zu den Wettkämpfen begleitet. Ihren nächsten bestreitet Mikutina Anfang Dezember in Zagreb.