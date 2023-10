Damentennis in Linz: Vorstoß in eine neue Liga

Das WTA-Event erfährt eine kräftige Aufwertung und wird 2024 erstmals als WTA-500-Turnier ausgetragen.

Das Upper Austria Ladies Linz wird schon bei seiner nächsten Auflage von 28. Jänner bis 4. Februar 2024 ein Turnier der WTA-500-Kategorie sein. Der Aufwertung zugrunde liegt eine Reform des WTA-Turnierkalenders. Linz ist eines von fünf Turnieren, das ein Status-Upgrade von einem 250er zu einem 500er erfährt. In Zukunft wird es insgesamt 17 WTA-500-Events geben. Oberösterreichs Landeshauptstadt spielt damit in einer Liga mit Tokio, Berlin oder Washington.

Die Aufwertung hat weitreichende Folgen. Im Linzer Design Center wird künftig ein Preisgeld von einer Million Dollar ausgespielt (bisher 250.000 Dollar). Auch die zu erspielenden Weltranglistenpunkte erhöhen sich massiv. WTA-250-Turnieren wird es künftig nur noch in speziellen Ausnahmefällen (Titelverteidigerin oder Lokalmatadorin aus Top 10) erlaubt sein, absolute Topspielerinnen zu verpflichten.

Sie sollen hauptsächlich Profis außerhalb der Top 30 eine Bühne bieten. Bei 500er-Events fallen diese Restriktionen weg. Damit sind Weltklassespielerinnen in Linz praktisch garantiert.

Neue Strahlkraft

Welche positive Folgen eine Aufwertung haben kann, hat sich in den vergangenen Jahren beim Herrenturnier in Wien gezeigt. Turnierdirektorin Sandra Reichel hofft nun in Linz auf einen ähnlichen Effekt. „Wir haben in den Vergangenheit bewiesen, dass wir bereit für solch ein Upgrade sind. Das wird die Strahlkraft und Bedeutung des Turniers massiv erhöhen“, so die Oberösterreicherin.

Das Turnier 2024 wird unmittelbar nach den Australian Open stattfinden und ist laut Reichel das einzige 500er in dieser Kalenderwoche. Topstars, die nach Australien in Europa ein Turnier spielen wollen, dürften also sehr wahrscheinlich in Linz aufschlagen. (cg)