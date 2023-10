Lehrermangel – was jetzt?

Ohne gute Lehrpersonen gibt es keine gute Schule. Man muss an vielen Schrauben drehen, um das Problem des Lehrermangels zu lösen.

Der Mangel an Lehrpersonen in den meisten schulischen Bereichen ist evident. Es gibt viele Ansätze, die dauerhaft die nötigen personellen Ressourcen für einen verlässlichen und ansprechenden Unterricht sichern können. Als mögliche Stellschrauben bieten sich die Lehramtsausbildung, die Rahmenbedingungen für die Arbeit an der Schule und mehr Zeichen der Wertschätzung für die Tätigkeit der Lehrpersonen an. Zur raschen Problemlösung des akuten Lehrpersonenmangels sollte eine Kooperation mit Einrichtungen der Erwachsenenbildung angedacht werden.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Um den besten Unterricht an den Schulen zu erhalten, benötigt man die besten Lehrpersonen. Diese erhält man jedoch nicht, wenn Ausbildungswege unnötig ausgedehnt und junge Menschen um wertvolle Lebenszeit gebracht werden. Genau das geschah in Österreich beim Lehramtsstudium. Mittlerweile müssen sechs Jahre – vier im Bachelor- und zwei im Masterstudium – absolviert werden, um eine unbefristete Stelle zu bekommen. In derselben Zeit kann man ein Medizinstudium mit einem Doktorat abschließen, für einen Magistergrad in Rechtswissenschaften dauert das Studium überhaupt nur vier Jahre. Die Absicht des Bildungsministers, eine Straffung des Lehramtsstudiums vorzunehmen, ist richtig. Sie könnte aber noch weitergedacht werden, etwa durch die Streichung des verpflichtenden Masterstudiums oder wissenschaftlicher Abschlussarbeiten etwa für Lehrpersonen an Pflichtschulen, die diese eigentlich nicht benötigen. Ein kürzeres Lehramtsstudium würde sich auf die Zugangsquoten sicher positiv auswirken. Einen weiteren Ansatz bietet das Aufnahmeverfahren zum Lehramtsstudium.

Vorbild Finnland

Diesbezüglich kann Finnland ein Vorbild sein. Dort werden von erfahrenen Unterrichtenden auch die pädagogischen Anlagen wie Resilienz und Kommunikationsfähigkeit der Kandidaten überprüft und nur die besten zugelassen. Der Lehrberuf wird exklusiv und deshalb gefragter. Die Polizei beispielsweise geht bei der Auswahl ihres Nachwuchses ähnlich vor – und wirbt zusätzlich mit einem Gehalt von 2100 Euro bereits im ersten Ausbildungsjahr. Ein Ausbildungsgehalt beim Lehramtsstudium wäre auch eine überlegenswerte Motivationsmaßnahme.

Gut ausgestattete Arbeitsplätze an Schulen für Vorbereitungs- und Korrekturarbeiten anstelle überfüllter Konferenzzimmer tragen ebenfalls zur Attraktivität bei. Die Rücknahme der zusätzlichen Arbeitsverpflichtung von Junglehrern und die Schaffung besserer, auch schulinterner Unterstützungsmechanismen wären weitere förderliche Maßnahmen. Die Ernennung besonders erfolgreicher Lehrpersonen zu Lehrercoaches (und die entsprechende Bezahlung) böte ihnen eine Aufstiegsmöglichkeit und damit ein Zeichen der Wertschätzung. Generell sollte überlegt werden, wie die Arbeit besonders motivierter Lehrkräfte hervorgehoben werden kann, beispielsweise durch eine jährlich verfügbare Prämie für besondere Leistungen.

Geeignete Quereinsteiger für den Lehrberuf zu gewinnen, wie das gerade vom Bildungsministerium propagiert wird, kann nützen, solang keine Ungerechtigkeiten für die bereits aktiven Lehrpersonen entstehen. Mit den Erwachsenenbildungseinrichtungen hat Österreich noch eine andere Möglichkeit, die zumindest geprüft werden sollte. Kooperationen von Schulen und Erwachsenbildungseinrichtungen könnten helfen, akuten Lehrermangel zu lindern. Es versteht sich von selbst, dass gleichzeitig langfristige Maßnahmen zur Sicherung eines guten Lehrernachwuchses angegangen werden müssen. Denn ohne gute Lehrpersonen ist eine gute Schule auch in Zukunft nicht vorstellbar.

Ronald Zecha ist Rektor der HBLFA Tirol.

E-Mails an: debatte@diepresse.com

(„Die Presse“, Printausgabe, Di, 31.10.2023)