Schweizer Notenbank will eigene Zinskosten senken

An der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung soll sich durch die Anpassungen nichts ändern.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird den Geschäftsbanken künftig weniger Zinsen auf ihre Sichtguthaben zahlen. Das Geld, das die Institute zur Erfüllung ihrer Mindestreserveverpflichtungen bei der Notenbank deponieren müssen, werde ab 1. Dezember 2023 nicht mehr verzinst, teilte die SNB am Montag mit.

Zudem sinkt die Vergütung für darüber hinausgehender Einlagen: Ab dann werden nur mehr Sichteinlagen bis zum 25-Fachen des Mindestreserve-Solls zum SNB-Leitzins von aktuell 1,75 Prozent verzinst. Bisher lag diese Grenze beim 28-Fachen. Für Sichteinlagen, die über den Schwellenwert hinausgehen, erhalten die Banken weiterhin 0,5 Prozentpunkte weniger als den Leitzins.

„An der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung ändert sich durch die Anpassungen nichts“, erklärte die SNB. „Diese Anpassungen stellen eine weiterhin effektive Umsetzung der Geldpolitik sicher und senken die Zinskosten der Nationalbank.“ Die Währungshüter hatten im September nach fünf Zinserhöhungen in Folge überraschend von einer weiteren geldpolitischen Straffung abgesehen.

Keine Zahlen zur Höhe der erwartenden Einsparungen

Für die Banken ist die Verzinsung ihrer Sichteinlagen, die die SNB mit dem Abschied von den Negativzinsen vor gut einem Jahr einführte, sehr lukrativ - und risikolos. In den ersten sechs Monaten zahlte die Notenbank 3,3 Milliarden Franken (3,5 Milliarden Euro) an Zinsen für Sichteinlagen aus. Vor dem Ende der fast achtjährigen Negativzinsphase waren die Geschäftsbanken gezwungen, der Zentralbank für das Parken von Bargeld Zins zu zahlen. Auch bei der Europäischen Zentralbank (EZB) soll es Insidern zufolge Pläne zur Senkung der Zinszahlungen an Geschäftsbanken geben.

Die SNB lehnte es ab, sich zur Höhe der erwarteten Einsparungen zu äußern. Einer Kalkulation von Reuters zufolge dürften sich alleine durch die Abschaffung der Zinsen auf die Mindestreserven jährlich rund 300 Millionen Franken einsparen lassen. UBS-Ökonom Maxime Botteron schätzte die gesamte Zinsersparnis für die SNB auf Basis des aktuellen Leitzinses auf rund 700 Millionen Franken pro Jahr. Zudem steige der Anreiz für Banken, Kredite am Geldmarkt zu vergeben, was zu einer höheren Aktivität beitrage und die Umsetzung der SNB-Geldpolitik unterstütze.

Die SNB verzeichnete im vergangenen Jahr einen Verlust von einer Milliarde Franken auf ihre Franken-Positionen. Insgesamt fuhr die Notenbank 2022 wegen Verlusten auf ihre riesigen Fremdwährungsbestände einen Rekord-Fehlbetrag von 132 Milliarden Franken ein und zahlte erstmals seit 2014 kein Geld an Bund und Kantone aus. „Es ist politisch schwierig für eine Zentralbank, weiterhin Zinsen an Geschäftsbanken zu zahlen, wenn sie Verluste macht und keine Gewinne an den Staat abführt, insbesondere nach einer Periode, in der die Zinsen für Sparer vernachlässigbar waren“, sagte Stefan Gerlach, Chefökonom der EFG Bank. (APA)