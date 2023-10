KI-Expertin Pak-Graf: „In den Daten stecken die Lösungen“

Das Merkur Innovation Lab setzt auf KI und Data-Science, um Kundenbedürfnisse besser zu verstehen.

Mit Hilfe von Daten erkennen, wer die eigenen Kunden sind, was sie bewegt und was sie wollen – das ist das Ziel des Merkur Innovation Lab, der Tochtergesellschaft der Merkur Versicherung. Denn nur wer seine Kunden kenne, kann das Jetzt verstehen und zukünftige Entwicklungen mitplanen, betont Daniela Pak-Graf.

Die Innovationsschmiede des ältesten österreichischen Versicherungsunternehmens wurde im Herbst 2020 als konzerneigenes Start-up gegründet. Seitdem liegt der Fokus im Bereich Data-Science und künstliche Intelligenz, man setzt auf moderne Machine-Learning-Algorithmen und leistungsfähige Big-Data-Technologien, um anonymisiert und unter Berücksichtigung der DSVGO aus Daten Insights zu generieren. „Wir nehmen die Datenquellen und vernetzen sie, so bekommen wir Einblicke, die niemand vorher hatte. Kunden wünschen sich neue Dienstleistungen, für die bisher bloß keiner die Idee hatte. Und in den Daten stecken die Lösungen“, sagt Pak-Graf. Sie betont auch: „Künstliche Intelligenz ist weder gut noch böse. Wie immer kommt es darauf an, wie man sie einsetzt.“

KI im Gesundheitssystem

Welche Möglichkeiten künstlicher Intelligenz sehen die beiden Geschäftsführer Daniela Graf-Pak und Harald Neubauer im Gesundheitsbereich? „KI wird Ärzte bei der Diagnose unterstützen. Symptome besser einordnen, Krankheiten früher erkennen und mögliche Therapien vorschlagen – dafür ist diese Technologie optimal. Die Radiologie, wie wir sie heute kennen, wird es in dieser Form in 10, 20 Jahren sicher nicht mehr geben“, sagt Pak-Graf. Neubauer bekräftigt: „So wie sich KI weiterentwickelt, wird es auch in der notwendigen Hardware in den nächsten Jahren große Fortschritte geben. Man kann beispielsweise heute schon mit einem modernen Smartphone Muttermale scannen, Atemfrequenzen und Atemluft oder Puls und EKG und noch vieles mehr messen. Routinemäßige Untersuchungen können dadurch reduziert werden. Arztbesuche werden nur mehr durchgeführt, wenn sie wirklich notwendig sind. Und auch bei routinemäßigen Operationen oder in der Pflege ist mit dieser Art der Technik vieles möglich, um das Gesundheitssystem und den Patienten zu entlasten.“

Ausbildungshub für Talente

Die Fühler werden im Merkur Innovation Lab auch extern ausgestreckt, sowie Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen und die breite Vernetzung in der Szene gepflegt. Als Partner des Unicorn-Projekts der Universität Graz ist das Merkur Innovation Lab Teil der etablierten Drehscheibe für Science, Innovation und Unternehmertum. In den letzten drei Jahren ist das Team aufgrund der dynamischen Entwicklung bereits auf zwölf Personen gewachsen.

Die Datenwerkstatt hat sich zu einem Ausbildungshub für Fachkräfte im Bereich Data-Science entwickelt. Damit schafft das Start-up neue Jobs, baut Talente auf und holt Data-Scientists, Mathematiker und IT-Systementwickler in die wirtschaftliche Praxis, um Zukunftsthemen auf Businesschancen zu durchleuchten.“

Andere Branchen inspirieren

Was 2020 als Prototyping-Plattform im Haus des zweitgrößten privaten Krankenversicherers hierzulande mit über 200 Jahren Unternehmensgeschichte begonnen hat, hat sich so kontinuierlich über hauseigene Versicherungsprodukte und Services hinaus weiterentwickelt. „Wir waren schneller als erwartet bereits nach dem ersten Jahr den Kinderschuhen entwachsen. Das Merkur Innovation Lab ist längst nicht mehr nur die Heimat neuer Versicherungsideen, sondern ein Zukunftsnetzwerk und eine Innovationsschmiede für andere Branchen“, bekräftigt Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung.