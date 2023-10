Die Traumreisespezialisten

(c) beigestellt

TravelEssence wurde 2005 vom Neuseeländer Andrew Morten in den Niederlanden gegründet. Seither hat sich das inhabergeführte Unternehmen zu einem der führenden Australien- und Neuseeland-Spezialisten für maßgeschneiderte Reisen entwickelt. Dieselben Träume erfüllt das Tochterunternehmen Little America in den USA und Kanada.

Reisende erleben ihre Traum-destination mit dem Mietwagen auf einer für sie zugeschnittenen Route, mit authentischen Einblicken in Land und Leute, abseits des Massentourismus. In kleinen Unterkünften erhalten sie Geheim­tipps der Locals. Ausflüge mit lokalen Guides in kleinen Gruppen oder privat runden das Paket ab. Dank der Expertise der Reisespezialisten wird jeder Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Kontakt: Interessierte können gerne direkt einen Termin mit einem der Reisespezialisten vereinbaren oder sich für einen kostenlosen Online-Ländervortrag zu einer der Destinationen anmelden. Lernen Sie die Reiseexperten persönlich bei der „Die Presse“-SCHAU in Wien vom 10. – 12. November 2023 kennen.