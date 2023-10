Musik ist die Sprache der Leidenschaft

In seiner letzten Spielzeit als Intendant der Sächsischen Staatsoper setzt Peter Theiler auf zehn Premieren.

In den Spielstätten der Semperoper Dresden erwarten die Gäste ausgesuchte Neuproduktionen, ein Wiedersehen mit beliebten Repertoire-Stücken, die zweite Ausgabe der „Richard Strauss-Tage in der Semperoper“ sowie ein vielfältiges Angebot an Sonderveranstaltungen.

Mit 277 Vorstellungen bietet der Semperoper-Spielplan 2023/24 ein reiches Angebot an neuen wie tradierten Werken in den Sparten Oper und Ballett sowie Konzerte der Sächsischen Staatskapelle. Neben den Neuproduktionen wie Puccinis „Turandot“, der Dresdner Erstaufführung der Kammeroper „Powder Her Face“ von Thomas Adès sowie Leoš Janáčeks Oper „Káťa Kabanová/Katja Kabanowa“ hebt sich der Premierenvorhang für die von Detlev Glanert komponierte Uraufführung von „Die Jüdin von Toledo“. Unter der musikalischen Leitung des Chefdirigenten Christian Thielemann ist Anfang 2024 Richard Strauss’ Werk „Die Frau ohne Schatten“ in einer Neuinszenierung wieder zu erleben. Den Premierenreigen beschließt Hector Berlioz’ Meisterwerk „Benvenuto Cellini“. Zuvor feiert das Musical „Woyzeck“ von Tom Waits und Kathleen Brennan Premiere, während die Company des Semperoper Ballett neben dem neuen Ballettabend „Plot Point“ mit Johan Ingers „Schwanensee“ und dem Semperoper-Auftragswerk „Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee“ nach Erich Kästner zwei Uraufführungen präsentiert. Über die Osterfeiertage begeistern die „Richard Strauss-Tage in der Semperoper“ Liebhaber:innen dieses großen Komponisten.

Information (c) beigestellt Seit seiner Eröffnung im Jahre 1667 gilt das Dresdner Opernhaus mit seiner Vielzahl an Uraufführungen und als künstlerische Heimat von u. a. Richard Strauss und Richard Wagner als bedeutender Hort des Musiktheaters. Die in seiner heutigen Form 1878 eröffnete und nach Kriegszerstörung bis 1985 nach den historischen Plänen Gottfried Sempers als prächtige Semperoper wiedererrichtete Sächsische Staatsoper darf sich mit ihrem weit gefächerten Angebot zu den weltweit beachteten Kulturbotschaftern zählen, deren künstlerisches Niveau und kulturpolitische Aussage weit über nationale Grenzen hinausstrahlt. Der Blick in das Programm 2023/24 „beweist einmal mehr, dass in Dresden sowohl das Musiktheater als auch das Ballett in Form großer klassischer Stoffe bis hin zu experimentellen Neuinterpretationen und Uraufführungen quicklebendig sind“, so Intendant Peter Theiler. Kartenreservierungen für die regulären Veranstaltungen: telefonisch, schriftlich oder persönlich in der Schinkelwache. Ein neues Ticketing-System bietet viele Vorteile bei der Onlinekartenbestellung. Mehr über die Semperoper Dresden erfahre Sie bei der „Presse“-SCHAU, welche vom 10. – 12. November 2023 in der Marx Halle Wien stattfindet.