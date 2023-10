Al-Qassam Brigade, Military Wing of Hamas via Reuters

Die Hamas gibt ein neues Video heraus, das drei Geiseln zeigen soll. Eine von ihnen wendet sich mit wütenden Worten an Netanjahu und fordert, gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht zu werden. Al-Qassam Brigade, Military Wing of Hamas via Reuters

Eine Frau im Video kritisiert die Reaktion Israels auf die Geiselnahme und wirft Netanjahu vor, die Geiselnahme nicht verhindert zu haben. Wieviel davon wurde diktiert?

Die im Gazastreifen herrschende Terrororganisation Hamas hat am Montag ein neues Video von mutmaßlichen israelischen Geiseln veröffentlicht. Darin sind drei Frauen zu sehen. Die in der Mitte sitzende Frau äußert heftige Kritik am israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Sie sagt mit wütender Stimme: „Bibi Netanjahu, Schalom. Wir befinden uns seit 23 Tagen in Gefangenschaft der Hamas.“

Israelische Medien stuften das Video als „Psychoterror“ der Hamas gegen Israel ein. Auch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu verurteilt das Video als „grausame psychologische Propaganda“. Er wendet sich auf der Plattform X an die verschleppten Frauen: „Unser Herz ist bei Ihnen und allen anderen Geiseln. Wir tun alles, was wir können, um alle Entführten und Vermissten nach Hause zu bringen.“ Beobachter vermuten, die Hamas hat den Frau den Text diktiert.

Die Geisel spricht in dem Video von einer Pressekonferenz mit den Familien der Entführten am Vortag. „Wir wissen, dass es eine Waffenruhe geben sollte, du hättest uns alle befreien sollen, du hast dich verpflichtet, uns alle freizulassen“, sagt die Frau auf Hebräisch an Netanjahu gerichtet. „Stattdessen tragen wir die Last deines politischen, sicherheitspolitischen, militärischen und diplomatischen Versagens. Wegen dieses Mists, den du angerichtet hast am 7. Oktober, weil die Armee nicht da war, niemand ist gekommen, niemand hat uns beschützt und wir - unschuldige Zivilisten - Bürger, die dem Staat Israel Steuern zahlen, sind in Gefangenschaft, unter schlimmen Bedingungen.“

„Lass uns zu unseren Familien zurückkehren“

Sie warf Netanjahu vor, er wolle „uns alle töten“. Die Aussage könnte sich auf die israelischen Angriffe im Gazastreifen beziehen. Die Frau fragt: „Sind nicht schon genug israelische Bürger getötet worden?“ und fordert entschieden einen Deal zur Freilassung der Geiseln und palästinensischer Häftlinge. „Lass uns zu unseren Familien zurückkehren - jetzt!“, schreit sie am Ende des Videos.

Es ist bereits das zweite Video, das die Hamas veröffentlicht. Vor zwei Wochen waren Aufnahmen einer jungen Frau verbreitet worden, die auch die französische Staatsbürgerschaft hat.

Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppierungen hatten am 7. Oktober Massaker an Zivilisten im israelischen Grenzgebiet verübt. Sie verschleppten außerdem mindestens 239 Menschen in den Küstenstreifen. Vier Frauen wurden bisher freigelassen. (APA/dpa)