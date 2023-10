Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Benkos Baustellen. Nach dem vorübergehenden Baustopp beim Hamburger Elbtower und der Insolvenz von Signa Sports United ist die Finanzlage der Signa-Gruppe rund um Rene Benko weiter im Fokus. Damit werden auch weitere im Bau befindliche Mega-Projekte aus seinem Portefeuille zum Gesprächsthema. Ein Überblick von Lamarr bis Globus.

Bodentruppen im Gazastreifen. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es erneut zu Konfrontationen gekommen. Kampfflugzeuge des israelischen Militärs hätten „Terrorinfrastruktur“ der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Auch aus dem Gaza-Streifen wurden nächtliche Gefechte gemeldet. Die israelische Armee teilte am Montag mit, sie habe bei ihrem Vorstoß Dutzende Hamas-Kämpfer getötet und eine israelische Soldatin befreit. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnte erneut eine Unterbrechung der Kämpfe ab. Auch die USA wollen sich den international immer lauter werdenden Rufen nach einer Waffenruhe bewusst nicht anschließen. Mehr dazu

Angriffe auf Krim. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen, den Druck auf die russische Armee auf der Halbinsel Krim zu verstärken. Bei einem Angriff mit Wasserdrohnen und Raketen hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben einen Stützpunkt der russischen Flugabwehr getroffen. Unterdessen wurde bekannt, dass russische Behörden die Wohnung der Familie des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der annektierten Halbinsel für 440.000 Euro versteigert hat. Mehr dazu

Equal Pay Day. Heute haben Männer in Österreich bereits jenes Einkommen verdient, für das Frauen noch bis zum Jahresende arbeiten müssen. Frauen arbeiten heuer also 62 Tage „gratis“ und verdienen um 16,9 Prozent weniger. Mehr dazu

Tennis. Dominic Thiem hat wieder Grund zu feiern, er steht nach hartem Kampf in der zweiten Runde des Masters-1000-Tennisturniers in Paris. Der Niederösterreicher setzte sich im Duell zweier ehemaliger Grand-Slam-Champions gegen den Schweizer Stan Wawrinka nach Satzrückstand noch mit 3:6,6:3,7:5 durch. Mehr dazu

Murenabgang. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Gemeindegebiet von Gries am Brenner aufgrund starker Regenfälle zu einem Murenabgang gekommen. Dabei wurde auch die Brennerautobahn (A13) auf beiden Fahrtrichtungen verschüttet. Die A13 musste zwischen der Grenze zu Italien und Brennersee zunächst vollständig gesperrt werden. Mehr dazu

Frauenleiche im Waldviertel. Nach dem Fund einer Frauenleiche suchte die Polizei am gestrigen Montag im Raum Langenlois in einer groß angelegten Aktion nach einem 34-Jährigen. Am späten Nachmittag wurde der Mann tot in einer Scheune gefunden. Details zu dem Fall sollen heute folgen. Mehr dazu

Buh! Halloween hat sich in Österreich, trotz Kritik am importierten Brauchtum, mittlerweile fest etabliert: Viele Kinder fiebern heute wieder abendlichen Umzügen entgegen. Mutig, mutig, ist es doch die Nacht der verirrten Seelen, des keltischen Todesgottes Samhain und des Hexensabbats. Die ältesten Wurzeln zu Halloween finden sich bei den schottisch- und irisch-keltischen Druiden: Demnach war es die Nacht, in der die Erde am nächsten bei der Welt der Geister war und deren verirrte Seelen umhergingen. Mit einem Festmahl sollten diese besänftigt werden. Die Rolle der Geister haben heute die Kinder übernommen. Mehr dazu