Steht noch in den Sternen: Naht die Rückkehr von Rey Skywalker?

Die von Disney angekündigten drei neuen „Star Wars“-Filme sollen früher erscheinen als bisher vermutet. Hayden Christensen als Anakin Skywalker könnte nach „Ahsoka“ wieder eine zentrale Rolle einnehmen.

Für die berühmten Sternenkrieger möge die Macht bald wieder zum Greifen nahe sein. Erst im April wurden drei neue Star-Wars-Filme angekündigt, wie die IT-Plattform „Golem.de“ berichtet. Einer davon dreht sich um Rey Skywalker, die in der Sequel-Trilogie im Mittelpunkt stand. Daisy Ridley soll ihre Rolle wieder spielen. Der Film ist nicht nur als Fortsetzung der neunteiligen Saga gedacht, sondern auch als Neuanfang. Medienberichten zufolge soll es keine Aufzählung mehr geben, sondern einen Neuanfang: Star Wars – A New Beginning. Über den Titel soll aber noch keine finale Entscheidung getroffen worden sein.

Diesem Anfang könnten zwei weitere Teile folgen, denn die Form der Trilogie sei typisch für die Sternenkrieger. Neu sei der Anspruch „bei den Sequels zur klassischen Trilogie“ sicherzustellen, dass die Geschichte „Hand und Fuß“ hat.

Kommt eine Erzählung vom ersten Jedi?

Mit dem Ende des Autorenstreiks sitzt Autor Steven Knight wieder am Drehbuch, heißt es von der IT-Plattform. Der Beginn der Dreharbeiten war für April 2024 in London anvisiert, der andauernde Schauspielerstreik lässt daran jedoch zweifeln. Der Hoffnungsschimmer für den Drehtermin liege im Spätsommer. Dabei soll das größte Highlight die Rückkehr von Rey Skywalker sein.

Regisseur James Mangold soll indes an einem Film arbeiten, der mehrere Tausend Jahre in der Vergangenheit spielt und von den ersten Jedi erzählt. Der, für seine Arbeit an mehreren Star-Wars-Serien bekannte, Dave Filoni plant einen Film, der seine zahlreichen Serien in einem Crossover zusammenführt.

Der Rey-Film soll von Sharmeen Obaid-Chinoy inszeniert werden und 15 Jahre nach Episode IX spielen. Rey ist darin eine Jedi-Meisterin und will den Jedi-Orden neu begründen, muss sich aber gegen Mächte der Dunklen Seite zur Wehr setzen. Starttermin für den Star-Wars-Film ist laut Lucasfilm mit 22. Mai 2026 datiert. (ere)

