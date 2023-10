Hier treffen zum guten Zweck alle Superstars aufeinander

Seit 40 Jahren treffen einander Künstler und Publikum nach den Vorstellungen in der Annagasse. Diesmal feiern sie vorab im Konzerthaus.

Zehn Jahre ist es schon wieder her, dass in der Staatsoper ein Galakonzert stattfand, bei dem sich die Sängerstars in bemerkenswerter Dichte die Klinke in die Hand gaben. Jetzt ist es wieder so weit: Diesmal wird der große Saal des Wiener Konzerthauses zur Bühne für das Ereignis – im Hintergrund zieht ein Mann die Fäden, der keineswegs hauptberuflich damit zu tun hat, internationale Künstler zu engagieren.

Vielmehr verpflegt er sie seit vielen Jahren nach ihren Auftritten: Aki Nuredini, Patron eines Nobel-Italieners in der Annagasse, freut sich über die illustren Gäste aus dem Kulturleben der Stadt, seit er sein Lokal aufgesperrt hat. Hierher pilgern nicht nur Sänger und Musiker nach Oper und Konzert, sondern auch das Publikum, das noch in der Nähe seiner Idole soupieren möchte.