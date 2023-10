Steirischer Polizist wegen gefährlicher Drohung festgenommen

Der Verdächtige befindet sich nach der Festnahme in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Der Verdächtige befindet sich nach der Festnahme in der Justizanstalt Graz-Jakomini. IMAGO/Daniel Scharinger

Der Exekutivbeamte war schon vergangenen Herbst 2022 unangenehm aufgefallen. Nun folgten Suspendierung und Festnahme.

Ein steirischer Polizist ist wegen gefährlicher Drohung festgenommen worden: Der Mann wurde bereits im Herbst 2022 in den Innendienst versetzt worden sein. Damals soll es zu einer Belästigung gegenüber einer Kollegin gekommen sein. Doch selbst eine einstweilige Verfügung sowie ein damals ausgesprochenes Waffenverbot ließen den Mann offenbar nicht davon abhalten, weiterhin den Kontakt mit ehemaligen Kollegen aufzunehmen. Nun folgte die Suspendierung und eine Festnahme, hieß es am Montag seitens der Polizei.

Der Verdächtige hatte schon im Vorjahr disziplinäre Maßnahmen vom Dienstgeber erhalten, weil er nach den Belästigungen mehrerer Kollegen ein gerichtliches Betretungs- und Annäherungsverbot erhielt. Der Beamte wurde in den Innendienst versetzt und trug seither keine Waffe mehr, doch er ließ sich von den Maßnahmen offenbar nicht beeindrucken. Nun soll er ehemaligen Kollegen und Vorgesetzte mit dem Umbringen gedroht haben. Er wurde nach der Festnahme in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht und befinde sich nun dort in Haft. (APA)