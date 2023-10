Der Horror der Internet-Generation: Wovor sich die Gen Z gern fürchtet

Die Internetkultur hat die Horror-Ästhetik geprägt: Von „Slender Man“ bis zum schaurigen Computerspiel „Five Nights at Freddy’s“, das nun zum Kinofilm wurde.

Vor etwas mehr als neun Jahren veröffentlichte der bis dahin auf christliche Unterhaltungssoftware spezialisierte US-amerikanische Spieleentwickler Scott Cawthon „Five Nights at Freddy’s“. Das schaurige Abenteuer um einen Nachtwächter in einem Pizzarestaurant, dessen animatronische Maskottchen in der Finsternis zum Leben erwachen, wurde zuerst Geheimtipp, dann Schulhofgespräch und schließlich Grundstein eines Multimedia-Franchise, das mit der dieser Tage anlaufenden, soliden Hollywood-Adaption einen neuen Höhepunkt erfährt.

Das erste Spiel war 2014 in Form und Funktion eindeutig ein Kind seiner Zeit: In den späten Nuller- und frühen Zehnerjahren formierte sich eine neue, internetbasierte Kultur von Horrorerzählungen, deren Ästhetik, Dramaturgie und formaler Zuschnitt geprägt waren von YouTube und Internetforen wie Something Awful und Reddit. Heutige Mittzwanziger erinnern sich noch mit Freude und Schaudern an ihre Kindheit und frühe Jugend, in denen immer neue digitale Grusel- und Schockströmungen direkt auf den Computerbildschirmen abrufbar waren. In „Five Nights at Freddy’s“ konnte man als Spieler zwischen verschiedenen Überwachungskameras wechseln, um die Bewegungen der zum Leben erwachten, mordlustigen Roboter in Tieranzügen zu beobachten. Das war massiv geprägt von den sogenannten Screamer-Videos, die Mitte der Nullerjahre auftauchten und nach wie vor populär sind. Darin blickt man zu Dudelmusik auf friedvolle, unverdächtige Landschaften, bis eine grauenvolle Kreatur plötzlich vor der Kamera auftaucht.

Nachts im Wald: Die Furcht vor „Creepypasta“