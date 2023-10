X mit starkem Wertverlust ein Jahr nach Twitter-Übernahme

Elon Musk hat das Unternehmen vor gut einem Jahr um 44 Milliarden US-Dollar gekauft. Die aktuelle Bewertung liegt nur noch bei 19 Milliarden US-Dollar.

Elon Musks Online-Plattform X räumt laut Medienberichten einen starken Wertverlust ein, seit der Tech-Milliardär sie vor einem Jahr noch unter dem Namen Twitter gekauft hat. Bei einer Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter sei X insgesamt mit 19 Milliarden Dollar bewertet worden, schrieben am Montag unter anderem das Magazin „Fortune“ und der Finanzdienst Bloomberg. Musk hatte im Oktober 2022 rund 44 Milliarden Dollar für Twitter bezahlt.

Inzwischen benannte er den Dienst in X um und will auf dieser Basis eine App mit mehr Funktionen bis hin zu Finanzdienstleistungen aufbauen. Der Plattform macht seit der Übernahme ein erheblicher Rückgang der Werbeerlöse zu schaffen. Musk sagte mehrfach, dass sie nur noch etwa halb so hoch seien, wie einst bei Twitter. Zudem nahm er für die Übernahme Kredite von rund 13 Milliarden Dollar auf - die jetzt auf X lasten und für die Schätzungen zufolge rund 1,2 Milliarden Dollar Zinsen pro Jahr fällig werden.

„Everything-App“ nach Vorbild „WeChat“

Zahlreiche Unternehmen meiden X als Werbeplattform, weil sie ein negatives Umfeld für ihre Marken befürchten. Musks Plan für X besteht darin, von der Werbung auf kostenpflichtige Abonnements umzusteigen. Aber bisher hat das Unternehmen weniger als 1 Prozent der Nutzer davon überzeugt, sich für seinen monatlichen Premium-Service anzumelden, was laut Bloomberg nur rund als 120 Millionen US-Dollar Einnahmen pro Jahr bedeutet.



Der Milliardär hat sich auch lautstark dafür ausgesprochen, X zu einer „Everything-App“ nach dem Vorbild von „WeChat“ zu machen, die Einnahmen aus Funktionen wie Einkaufen und Bezahlen generieren könnte. Das Unternehmen führte Anfang des Monats Audio- und Videoanrufe ein, verfügt über eine Betaversion eines Einstellungsdienstes und kündigte Pläne zur Einführung eines Nachrichtensenders an. Musk teilte den Mitarbeitern mit, dass X mit YouTube von Google, LinkedIn von Microsoft Corp. und PR Newswire von Cision konkurrieren will. In der Vergangenheit hat Musk angedeutet, dass er X gerne an die Börse bringen würde, aber der starke Wertverlust des Unternehmens könnte dies erschweren. (APA/Bloomberg)