Niedrigste Preise in Klagenfurt und St. Pölten

Der Wohnungsmarkt in den Landeshauptstädten im Vergleich: Preisgipfel im Westen und in Wien.

Neu errichtete Eigentumswohnungen sind 2023 mit einem Preis von rund 3900 Euro pro Quadratmeter in Klagenfurt am günstigsten. Nur etwas teurer wohnt man in St. Pölten mit 4000 Euro/m2. Am tiefsten in die Tasche greifen muss man in Innsbruck: Hier kostet der Quadratmeter Neubau-Eigentumswohnung im Schnitt 8200 Euro. Das ergibt eine Analyse von Raiffeisen Immobilien, bei der die Quadratmeterpreise der Jahre 2022 und 2023 (bis Oktober) in den Landeshauptstädten verglichen wurden, sowohl für neue als auch für gebrauchte Wohnungen.

Bei den Durchschnittspreisen für gebrauchte Eigentumswohnungen zeigt sich ein etwas anderes Bild: Hier ist St. Pölten mit rund 2100 Euro/m2 am günstigsten, dicht gefolgt von Eisenstadt mit rund 2150 Euro/m2. Die teuersten Pflaster befinden sich in Salzburg und Tirol, wobei Innsbruck mit einem Quadratmeterpreis von 5300 Euro die Mozartstadt (4800 Euro) übertrifft.

Wohnraum im Süden und Osten leistbarer

Die Analyse von Raiffeisen Immobilien betrachtet Durchschnittswerte über das jeweilige Stadtgebiet, in Top-Lagen können die Werte also deutlich darüber liegen. Ein Trend lasse sich aber dennoch festmachen: Abgesehen von Wien sind die höchsten Preise für Eigentumswohnungen im Westen, in Innsbruck, Salzburg und Bregenz zu finden. Im Süden und Osten hingegen gibt es noch leistbareren Wohnraum. „In den westlichen Landeshauptstädten ist – wie auch in Wien – der vorhandene Raum deutlich begrenzter als in Flächenbundesländern wie Niederösterreich oder Oberösterreich. Diese Städte können sich nicht mehr ins Umland ausdehnen. Baugrundstücke sind hier demnach besonders rar und teuer, was sich auch in höheren Quadratmeterpreisen niederschlägt“, erklären die Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, Peter Weinberger und Peter Mayr.

Gebrauchte Wohnungen mit bis zu 25 Prozent Wertverlust

Während die Preise für neue Eigentumswohnungen von 2022 auf 2023 überwiegend stagnierten oder zulegten, zeigten sich bei gebrauchten Eigentumswohnungen in einigen Landeshauptstädten deutliche Preisrückgänge: Gebrauchte Wohnungen in Eisenstadt verloren rund 25 Prozent an Wert, auch in St. Pölten (-12%), Innsbruck (-10%), Wien (-8%) gingen die Preise in diesem Segment zurück.

Das Angebot an gebrauchten Objekten wächst. Das dürfte zum einen an den weiterhin hohen Baukosten liegen, die sich in den Neubaupreisen widerspiegeln. Zum anderen sind gebrauchte Objekte preislich stärker unter Druck, da sich in diesem Segment das Angebot im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht hat. Laut Raiffeisen Immobilien kommen mehr ungenützte Objekte auf den Markt, weil sich Eigentümer die gestiegenen Energie und Erhaltungskosten nicht länger leisten wollen oder können. „Das ist eine Chance für Interessenten, die nun eine größere Auswahl an gebrauchten Wohnungen vorfinden“, meint Mayr. „Der Gebrauchtwohnungsmarkt ist auf dem Weg zu einem neuen Gleichgewicht“, ergänzt Weinberger. (red.)