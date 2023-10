Weihnachtsmatinee

Auf dem Programm steht die vielleicht virtuoseste Solokantate Johann Sebastian Bachs: „Jauchzet Gott in allen Landen“ ist ein Parforcestück, in dem Sopran und Trompete miteinander um die brillantesten Töne wetteifern. Am Pult steht Reinhard Goebel, die Sopranistin Elisabeth Breuer feiert ihr Debut in Grafenegg.

GEWINNEN SIE 2 TICKETS! Weihnachtskonzert

Sonntag, 10. Dezember 2023, 11 Uhr

Grafenegg Auditorium

Grafenegg 10

3485 Grafenegg Detailinformationen zum Konzert finden Sie direkt unter www.grafenegg.com.

